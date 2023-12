Freudenberg tramite KTM e WP: Un legame impressionante con la fabbrica

Con l'ingaggio del due volte campione Jeffrey Buis (11 vittorie), il KTM Team Freudenberg ha messo a segno un colpo per il Campionato del Mondo Supersport 300 del 2024. Il 21enne ha fatto la sua prima uscita in sella alla KTM RC390R a metà ottobre a Oschersleben, prima di continuare la scorsa settimana a Cartagena, in Spagna, dove era presente anche il compagno di squadra Phillip Tonn dell'IDM.

"Abbiamo trascorso tre giorni a Cartagena con Rehm Racedays e siamo stati molto fortunati", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il Team Principal Carsten Freudenberg. "Avevano solo 50 persone e due gruppi. Naturalmente non è un bene per l'organizzatore se non c'è il tutto esaurito, ma per noi è stato come un test privato. Abbiamo potuto guidare per tutto il tempo e fare tutto ciò che volevamo. Abbiamo avuto alcune innovazioni da WP, forcelle e ammortizzatori, e abbiamo potuto testare molte impostazioni. I piloti hanno potuto provare direttamente le modifiche e darci un buon feedback".

"Ringrazio WP e KTM per averci messo a disposizione tutto questo", ha commentato il sassone. "Gli elementi delle sospensioni sono stati preparati da WP a Mattighofen e inviati in Spagna. Quando si ha un collegamento con la fabbrica e un supporto diretto di questo tipo, è sensazionale. Non credo che i team Yamaha o Kawasaki possano chiamare il Giappone, mentre noi abbiamo una linea diretta con KTM e un buon rapporto di lavoro". Jeffrey ha detenuto il record di 300cc a Cartagena con la Kawasaki e ora ha anche girato qualche millesimo di secondo più veloce con la nostra moto. Volevamo che si abituasse alla moto e ci desse un feedback sulle differenze che sentiva rispetto alla Kawa. Abbiamo quindi pensato di portare con noi un secondo pilota. Naturalmente, era opportuno che Phillip potesse testare i nuovi elementi delle sospensioni e che noi potessimo ottenere un feedback da entrambi i piloti. Anche Phillip ha fatto un ottimo lavoro a un livello molto alto e ha fatto registrare gli stessi tempi sul giro di Jeffrey".

Dopo la finale del Campionato del Mondo a Portimao all'inizio di ottobre, la squadra ha stazionato il suo camion con tutta l'attrezzatura a Malaga. "Lì ho un buon meccanico che ha un'officina e lavora per noi", ha detto Freudenberg. "Siamo venuti tutti in aereo per il test e il camion è tornato a casa. Abbiamo spedito in Spagna tutto ciò che ci serviva per il test tramite un'azienda di trasporti".



Tra l'altro, Cartagena è stato il primo test con il nuovo responsabile dei dati Jaap Hoogeveen; l'olandese ha lavorato quest'anno per il Team MTM Kawasaki e Adrian Huertas ed è considerato un esperto.