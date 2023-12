Freudenberg através da KTM e da WP: Impressionante ligação à fábrica

Depois de dois dias em Oschersleben, a equipa Freudenberg KTM Supersport 300 World Championship passou três dias a testar em Cartagena. O recém-chegado e campeão do mundo Jeffrey Buis rodou ao nível do seu próprio recorde de volta.

Com a contratação do bicampeão Jeffrey Buis (11 vitórias), a KTM Team Freudenberg conseguiu um golpe para o Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2024. O jovem de 21 anos teve a sua primeira experiência com a KTM RC390R em meados de outubro, em Oschersleben, antes de continuar na semana passada em Cartagena, Espanha, onde o companheiro de equipa Phillip Tonn, da IDM, também esteve presente.

"Passámos três dias em Cartagena com a Rehm Racedays e tivemos muita sorte," disse o Chefe de Equipa Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. "Eles só tinham 50 pessoas e dois grupos. É claro que não é bom para o organizador se não tiver a lotação completa, mas para nós foi como um teste privado. Pudemos conduzir durante todo o tempo e fazer tudo o que queríamos. Tivemos algumas inovações da WP, forquilhas e amortecedores, e pudemos testar muitas definições. Os pilotos puderam experimentar as alterações diretamente e dar-nos um bom feedback."

"Muito obrigado à WP e à KTM por nos terem disponibilizado tudo isto", elogiou o saxão. "Os elementos da suspensão foram preparados na WP em Mattighofen e enviados para Espanha. Quando se tem uma ligação tão forte com a fábrica e um apoio direto, é sensacional. Não creio que as equipas da Yamaha ou da Kawasaki possam ligar para o Japão, enquanto nós temos uma linha direta com a KTM e uma boa relação de trabalho. O Jeffrey bateu o recorde das 300cc em Cartagena com a Kawasaki e agora até andou alguns milésimos de segundo mais rápido com a nossa mota. Queríamos que ele se habituasse à moto e nos desse feedback sobre as diferenças que sente em relação à Kawa. Pensámos então em levar um segundo piloto connosco. Claro que fazia sentido para o Phillip poder testar os novos elementos da suspensão e para nós obtermos feedback de ambos os pilotos. O Phillip também fez um excelente trabalho a um nível muito elevado e estabeleceu os mesmos tempos por volta que o Jeffrey."

Após a final do Campeonato do Mundo em Portimão, no início de outubro, a equipa estacionou o seu camião com todo o equipamento em Málaga. "Tenho lá um bom mecânico que tem uma oficina e trabalha para nós", disse Freudenberg. "Fomos todos de avião para o teste e o camião está agora em casa. Enviámos tudo o que precisávamos para o teste para Espanha através de uma empresa de transportes."



A propósito, Cartagena foi o primeiro teste com o novo responsável pelos dados Jaap Hoogeveen, o holandês trabalhou para a Equipa MTM Kawasaki e Adrian Huertas este ano e é considerado um especialista.