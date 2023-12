Attention aux talents ! R3-World-Cup dans le cadre du championnat du monde SBK

La R3 European Cup, créée par Yamaha, existe depuis 2021. En fait, la première saison était prévue dès 2020, mais le projet a été repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Pour la quatrième saison, la coupe de marque est déclarée World Cup. Non pas parce que des courses sont également organisées en dehors de l'Europe, mais parce que cette année, environ un tiers des participants étaient originaires d'outre-mer. Le nom officiel est : Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup.

Le calendrier 2024 se compose de six meetings, tous organisés dans le cadre du championnat du monde Superbike. La saison de la Coupe débutera lors de l'ouverture européenne à Barcelone et inclura également les troisième et quatrième meetings de Misano et Donington Park. Après une longue pause estivale, elle reprendra en septembre avec Magny-Cours et la finale à Aragón. Outre Phillip Island, Most, Portimão, Jerez ainsi que les nouvelles pistes de Balaton et Cremona seront omises.

Pour les talents en devenir, la participation à la R3 Cup est intéressante, car une saison est relativement bon marché et on entre en contact avec les équipes du championnat du monde dans le paddock de ce championnat proche de la série. De plus, le vainqueur se voit offrir la promotion garantie par Yamaha au championnat du monde Supersport 300 !

La R3 World Cup est ouverte aux pilotes âgés de 14 à 20 ans, les candidatures sont acceptées dès maintenant.