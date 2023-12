Attenzione ai talenti: Coppa del Mondo R3 nell'ambito del Campionato del Mondo SBK

La R3 European Cup è stata lanciata da Yamaha nel 2021. La stagione di debutto era in realtà prevista per il 2020, ma il progetto è stato posticipato di un anno a causa della pandemia di coronavirus. Per la quarta stagione, il monomarca è stato dichiarato Coppa del Mondo. Non perché le gare vengano organizzate anche al di fuori dell'Europa, ma perché quest'anno circa un terzo dei partecipanti proveniva dall'estero. Il nome ufficiale è: Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup.

Il calendario 2024 prevede sei incontri, tutti nell'ambito del Campionato mondiale Superbike. La stagione della Coppa inizia con l'apertura europea a Barcellona e comprende anche il terzo e il quarto appuntamento a Misano e Donington Park. Dopo una lunga pausa estiva, la stagione prosegue a settembre con Magny-Cours e il finale ad Aragón. Oltre a Phillip Island, Most, Portimão, Jerez e i nuovi circuiti di Balaton e Cremona.

La partecipazione alla R3 Cup è interessante per i talenti emergenti perché una stagione è relativamente economica e si entra in contatto con i team del campionato mondiale nel paddock del campionato di produzione. Inoltre, il premio per il vincitore è la promozione al Campionato del Mondo Supersport 300, garantita da Yamaha!

La Coppa del Mondo R3 è aperta ai piloti di età compresa tra i 14 e i 20 anni e le domande di partecipazione sono in corso di accettazione.