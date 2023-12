Atenção talentos: Taça do Mundo R3 integrada no Campeonato do Mundo de SBK

A atual "Taça da Europa R3" será promovida pela Yamaha a "Taça do Mundo" para 2024 e será organizada como parte das reuniões de Superbike. O vencedor receberá um lugar de partida para o Campeonato do Mundo.

A Taça da Europa de R3 foi lançada pela Yamaha em 2021. A época de estreia estava planeada para 2020, mas o projeto foi adiado por um ano devido à pandemia do coronavírus. Para a quarta época, a Taça de uma só marca foi declarada Taça do Mundo. Não porque as corridas também estejam a ser organizadas fora da Europa, mas porque cerca de um terço dos participantes deste ano vieram do estrangeiro. O nome oficial é: Taça do Mundo FIM Yamaha R3 bLU cRU.

O calendário de 2024 é composto por seis encontros, todos integrados no Campeonato do Mundo de Superbike. A época da Taça começa com a abertura europeia em Barcelona e inclui também o terceiro e quarto encontros em Misano e Donington Park. Após uma longa pausa de verão, a época continua em setembro com Magny-Cours e a final em Aragão. Para além de Phillip Island, Most, Portimão, Jerez e os novos circuitos de Balaton e Cremona ficarão de fora.

A participação na R3 Cup é interessante para os jovens talentos, uma vez que uma época é relativamente barata e se entra em contacto com as equipas do campeonato mundial no paddock do campeonato de produção. Além disso, o prémio para o vencedor é a promoção para o Campeonato do Mundo de Supersport 300, garantida pela Yamaha!

A Taça do Mundo R3 está aberta a pilotos com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos e as inscrições estão agora a ser aceites.