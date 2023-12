Freudenberg y Dirk Geiger: el matrimonio ha fracasado

Cuando el campeón del mundo Jeffrey Buis completó su segundo test con la nueva KTM RC390R y el Team Freudenberg en Cartagena a finales de noviembre, el piloto del IDM Phillip Tonn también estuvo allí. A algunos les sorprendió que Dirk Geiger, cuarto en el Campeonato del Mundo de este año y muy exitoso con la victoria en Imola, cinco podios y dos poles, no pilotara.

"Dirk iba a seguir pilotando para nosotros, pero aún no nos hemos puesto de acuerdo", dijo el director del equipo, Carsten Freudenberg, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "A Dirk le gustaría pilotar la IDM 600 para otro equipo, pero tengo un contrato con él para el año que viene. Teníamos un contrato para 2023 con opción a 2024, que rescaté en Portimao a tiempo. Hemos invertido y nos hemos esforzado este año, no ha ido mal y Dirk ha conseguido buenos resultados. Podríamos haber sido campeones del mundo y fuimos muy competitivos. Por eso queremos que siga pilotando, pero él quiere cambiar a la división de 600cc."

"Somos un equipo alemán, necesito un piloto alemán y quiero llevarlo al frente", subraya Freudenberg. "Nuestro objetivo es estar delante con un piloto alemán. La incorporación de Jeffrey Buis ha sido una decisión importante, pero me gustaría continuar con Dirk. Entonces tendríamos dos pilotos al más alto nivel y podríamos estar justo delante. Pero Dirk quiere rescindir su contrato. Le he hecho una oferta para rescindirlo, pero con condiciones. El contrato es hermético y he presentado la opción en la forma legal correcta. Si quiere salirse del contrato, tenemos que llegar a un acuerdo. Desde mi punto de vista, puede continuar. Yo quiero que siga, pero él quiere cambiar a la categoría de 600cc".

"Llegar a un acuerdo" en estos casos suele significar pagar una penalización, siempre que esté estipulado en el contrato. Como se trata de una disputa legal en curso, Dirk Geiger no desea hacer comentarios al respecto. Además, el contenido de los contratos está sujeto al deber de confidencialidad.

Sin embargo, los observadores atentos se dieron cuenta de algunas cosas durante la temporada pasada. Geiger dijo en repetidas ocasiones que en la categoría de 300cc no gana el mejor piloto, sino el que pilota de forma más inteligente en la última vuelta. El piloto de 21 años ya no está interesado en este juego de azar.

También se notó que no había precisamente una armonía sin restricciones entre Geiger y el equipo, porque había opiniones diferentes en cuanto a la puesta a punto de la moto.

Se rumoreaba dentro del equipo que se respetarían los deseos deportivos de Geiger para 2024, por lo que probablemente exista el correspondiente acuerdo verbal además del escrito. Según los informes, se acordaron otras cosas verbalmente que al parecer quedaron sin cumplir.

Por lo tanto, Geiger intentará hacer valer su despido. Además, hay suficientes ejemplos - Marc Márquez es el caso más destacado - de que sería inútil que un equipo obligara a su piloto a quedarse.

Si Freudenberg y Geiger llegan a un acuerdo y se separan, es probable que Phillip Tonn (18), que de otro modo sería asignado al equipo IDM, ascienda.