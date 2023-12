Freudenberg et Dirk Geiger : le mariage a échoué

Lorsque le champion du monde Jeffrey Buis a effectué son deuxième test avec la nouvelle KTM RC390R et le team Freudenberg fin novembre à Carthagène, le pilote IDM Phillip Tonn était également présent. Plus d'un s'est étonné de l'absence de Dirk Geiger, tout de même quatrième du championnat du monde cette année et très performant avec sa victoire à Imola, cinq podiums et deux pole positions.

"Dirk devrait continuer à rouler pour nous, mais nous ne sommes pas encore d'accord sur la manière dont cela va se passer", a déclaré le chef d'équipe Carsten Freudenberg lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Dirk aimerait courir en IDM 600 pour une autre équipe, mais j'ai un contrat avec lui pour l'année prochaine. Nous avions un contrat pour 2023 avec une option pour 2024, que j'ai retirée dans les délais à Portimao. Nous avons investi et fait des efforts cette année, cela ne s'est pas trop mal passé et Dirk a obtenu de bons résultats. Nous aurions pu être champions du monde et nous étions très compétitifs. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il continue, mais il aimerait passer à la division 600".

"Nous sommes une équipe allemande, j'ai besoin d'un pilote allemand et je veux le faire progresser", souligne Freudenberg. "Notre ambition est d'être devant avec un pilote allemand. Le fait que Jeffrey Buis nous ait rejoints a été une décision importante, mais je souhaite continuer avec Dirk. Nous aurions alors deux pilotes de haut niveau et nous pourrions être en tête. Dirk souhaite toutefois rompre son contrat. Je lui ai fait une offre pour qu'il puisse se libérer de son contrat, mais elle est assortie de conditions. Le contrat est solide et j'ai déposé l'option correctement sur le plan juridique. S'il veut sortir du contrat, nous devons trouver un accord. De mon côté, il peut continuer. Je veux qu'il continue à rouler, mais il veut passer à la catégorie 600".

Dans ce genre de cas, "se mettre d'accord" signifie généralement payer une amende, si cela est stipulé dans le contrat. Comme il s'agit d'un litige en cours, Dirk Geiger ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet. En outre, le contenu des contrats est soumis au secret professionnel.

Les observateurs attentifs ont toutefois remarqué certaines choses au cours de la saison passée. Geiger a dit à plusieurs reprises que dans la catégorie 300, ce n'est pas le meilleur pilote qui gagne, mais celui qui conduit le plus intelligemment dans le dernier tour. Le jeune homme de 21 ans n'a plus envie de jouer à ce jeu de hasard.

De plus, on sentait que l'harmonie entre Geiger et l'équipe n'était pas totale, car il y avait des divergences d'opinion sur les réglages de la moto.

Au sein de l'équipe, on a entendu dire que les souhaits sportifs de Geiger pour 2024 seraient respectés, qu'il y avait donc un accord oral correspondant, en plus de l'accord écrit. D'après ce que l'on sait, d'autres choses ont été convenues oralement, qui ne se sont apparemment pas concrétisées.

Geiger va donc tenter de faire valoir son licenciement. En outre, il existe suffisamment d'exemples - Marc Marquez est le cas le plus marquant - pour montrer qu'il serait inutile qu'une équipe veuille forcer son pilote à rester.

Si Freudenberg et Geiger parviennent à un accord et que leurs chemins se séparent, Phillip Tonn (18 ans), qui aurait autrement été prévu pour l'équipe IDM, prendra vraisemblablement sa place.