Freudenberg e Dirk Geiger: il matrimonio è fallito

Dopo il quarto posto nel Campionato mondiale Supersport 300 2023, Dirk Geiger è alla ricerca di una nuova direzione sportiva. Il problema per il pilota di Mannheim è che ha un contratto valido con il team Freudenberg per il prossimo anno.

Quando il campione del mondo Jeffrey Buis ha completato il suo secondo test con la nuova KTM RC390R e il Team Freudenberg a Cartagena alla fine di novembre, era presente anche il pilota IDM Phillip Tonn. Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che Dirk Geiger, che quest'anno si è classificato quarto nel Campionato del Mondo e ha ottenuto un grande successo con la vittoria a Imola, cinque podi e due pole position, non abbia corso.

"Dirk avrebbe dovuto continuare a correre per noi, ma non abbiamo ancora concordato le modalità", ha dichiarato il Team Principal Carsten Freudenberg in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Dirk vorrebbe correre con la IDM 600 per un'altra squadra, ma ho un contratto con lui per il prossimo anno. Avevamo un contratto per il 2023 con un'opzione per il 2024, che ho sottoscritto a Portimao nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo investito e fatto uno sforzo, non è andata male e Dirk ha ottenuto buoni risultati. Avremmo potuto essere campioni del mondo e siamo stati molto competitivi. Per questo vogliamo che continui a correre, ma lui vuole passare alla categoria 600cc".

"Siamo una squadra tedesca, ho bisogno di un pilota tedesco e voglio portarlo in prima linea", ha sottolineato Freudenberg. "Il nostro obiettivo è quello di essere davanti con un pilota tedesco. L'arrivo di Jeffrey Buis è stata una decisione importante, ma vorrei continuare con Dirk. In questo modo avremmo due piloti di altissimo livello e potremmo stare davanti a tutti. Ma Dirk vuole uscire dal suo contratto. Gli ho fatto un'offerta su come uscire dal contratto, ma ci sono delle condizioni. Il contratto è inattaccabile e ho presentato l'opzione nella forma legale corretta. Se vuole uscire dal contratto, dobbiamo trovare un accordo. Dal mio punto di vista, può continuare. Io voglio che continui, ma lui vuole passare alla classe 600cc".

"Accordarsi" in questi casi significa di solito pagare una penale, sempre che sia prevista dal contratto. Poiché si tratta di una controversia legale in corso, Dirk Geiger non vuole fare commenti in merito. Inoltre, i contenuti contrattuali sono soggetti all'obbligo di riservatezza.

Tuttavia, gli osservatori più attenti hanno notato alcune cose durante la scorsa stagione. Geiger ha ripetuto più volte che nella classe 300cc non vince il miglior pilota, ma quello che guida in modo più intelligente all'ultimo giro. Il 21enne non è più interessato a questo gioco d'azzardo.

Si è notato anche che tra Geiger e la squadra non c'era proprio armonia, perché c'erano opinioni diverse sulla messa a punto della moto.

All'interno della squadra si vociferava che i desideri sportivi di Geiger per il 2024 sarebbero stati rispettati, quindi probabilmente esiste un accordo verbale corrispondente oltre a quello scritto. Secondo quanto riportato, sono state concordate verbalmente altre cose che, a quanto pare, non sono state rispettate.

Geiger cercherà quindi di far valere il suo licenziamento. Inoltre, ci sono abbastanza esempi - Marc Marquez è il caso più evidente - che sarebbe inutile per una squadra costringere il proprio pilota a rimanere.

Se Freudenberg e Geiger troveranno un accordo e si separeranno, Phillip Tonn (18), che altrimenti verrebbe assegnato al team IDM, probabilmente passerà alla categoria superiore.