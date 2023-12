Freudenberg e Dirk Geiger: O casamento falhou

Depois de terminar em quarto lugar no Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2023, Dirk Geiger está à procura de uma nova direção desportiva. O problema para o piloto de Mannheim é que tem um contrato válido com a equipa Freudenberg para o próximo ano.

Quando o campeão do mundo Jeffrey Buis completou o seu segundo teste com a nova KTM RC390R e a Team Freudenberg em Cartagena, no final de novembro, o piloto da IDM Phillip Tonn também esteve presente. Algumas pessoas ficaram surpreendidas com o facto de Dirk Geiger, que terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo deste ano e que foi muito bem sucedido com a vitória em Imola, cinco subidas ao pódio e duas pole positions, não ter corrido.

"Na verdade, Dirk deveria continuar a correr para nós, mas ainda não chegámos a acordo sobre como isso vai funcionar", disse o Diretor da Equipa, Carsten Freudenberg, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "O Dirk gostaria de correr na IDM 600 para outra equipa, mas tenho um contrato com ele para o próximo ano. Tínhamos um contrato para 2023 com uma opção para 2024, que rescindi em Portimão a tempo. Este ano investimos e fizemos um esforço, não foi mau e o Dirk conseguiu bons resultados. Podíamos ter sido campeões do mundo e fomos muito competitivos. É por isso que queremos que ele continue a correr, mas ele quer mudar para a divisão de 600cc."

"Somos uma equipa alemã, preciso de um piloto alemão e quero trazê-lo para a frente", sublinhou Freudenberg. "O nosso objetivo é estar na frente com um piloto alemão. A entrada do Jeffrey Buis foi uma decisão importante, mas eu gostaria de continuar com o Dirk. Assim, teríamos dois pilotos de topo ao mais alto nível e poderíamos estar mesmo na frente. Mas o Dirk quer rescindir o seu contrato. Fiz-lhe uma proposta sobre a forma de rescindir o contrato, mas há condições para isso. O contrato é estanque e eu apresentei a opção na forma legal correcta. Se ele quiser rescindir o contrato, temos de chegar a um acordo. Do meu ponto de vista, ele pode continuar. Eu quero que ele continue, mas ele quer mudar para a classe 600cc".

"Chegar a acordo", nestes casos, significa normalmente pagar uma penalização, desde que tal esteja estipulado no contrato. Como se trata de uma disputa legal em curso, Dirk Geiger não quer comentar o assunto. Além disso, os conteúdos contratuais estão sujeitos a um dever de confidencialidade.

No entanto, os observadores atentos notaram algumas coisas durante a época passada. Geiger disse repetidamente que, na classe de 300cc, não é o melhor piloto que ganha, mas sim aquele que pilota de forma mais inteligente na última volta. O jovem de 21 anos já não está interessado neste jogo de azar.

Também se notou que não havia propriamente uma harmonia irrestrita entre Geiger e a equipa, porque havia opiniões diferentes em relação à afinação da moto.

Segundo os rumores no seio da equipa, os desejos desportivos de Geiger para 2024 seriam respeitados, pelo que, para além do acordo escrito, existe provavelmente um acordo verbal correspondente. Segundo os relatos, foram acordadas verbalmente outras coisas que, aparentemente, não foram cumpridas.

Geiger vai, por isso, tentar impor o seu despedimento. Além disso, existem exemplos suficientes - Marc Marquez é o caso mais proeminente - de que seria inútil para uma equipa forçar o seu piloto a ficar.

Se se chegar a um acordo entre Freudenberg e Geiger e estes se separarem, Phillip Tonn (18), que de outra forma seria destacado para a equipa IDM, irá provavelmente subir.