Kove continue en 2024 : Championnat du monde SSP 300 avec Marc Garcia

Lorsque Kovo Moto a annoncé son entrée dans le championnat du monde Supersport 300 à l'EICMA 2022, presque personne n'y croyait. En effet, le constructeur chinois n'existe que depuis 2017 et la moto correspondante, la NK321RR-S, n'avait pas d'homologation. Mais cela a changé quelques mois plus tard et lors de l'ouverture de la saison en avril 2023 à Aragón, une Kove se trouvait sur la grille de départ, pilotée lors des premières courses de la saison par des Chinois inconnus au niveau international.

Il est rapidement devenu évident que Junhao Zhan et Shengjunjie Zhou étaient dépassés par le championnat du monde. Dès Imola, Marc Garcia, le premier vainqueur de la série junior, a piloté pour le China Racing Team et a franchi la ligne d'arrivée à la huitième place lors de la première course. A Most, l'Espagnol a placé sa moto en première ligne et a fait preuve d'une bonne vitesse générale.

Techniquement et visuellement, la NK321RR-S est comparable à la Yamaha R3. Toutes deux sont équipées d'un moteur bicylindre en ligne avec un alésage de 68 mm. Grâce à une course légèrement plus grande de 44,2 mm, la moto chinoise a une cylindrée de 322 cm3. La R3, avec une course de 44,1 mm, a une cylindrée de 321 cm3. La NK321RR-S dispose de 39 chevaux en réglage de série et est équipée de raffinements techniques comme un monobras oscillant. "La moto est plutôt un mélange de Yamaha et de Kawasaki", a déclaré Garcia, qui connaît toutes les motos actuelles de la série 300, à l'exception de la KTM RC390R.

D'ailleurs, Garcia a également participé à la finale de la saison du championnat espagnol à Valence, où il a remporté une victoire et une troisième place ! Au total, Kove a remporté quatre courses en Espagne.

Ce week-end, Kove a confirmé sa participation inchangée à la saison 2024, dont Garcia reste la figure de proue. Compte tenu de son expansion au Rallye Dakar, il ne serait pas surprenant de voir une deuxième ou une troisième équipe utiliser la NK321RR-S l'année prochaine. Dans tous les cas, il devrait y avoir un deuxième pilote.