Kove continua nel 2024: Campionato mondiale SSP 300 con Marc Garcia

Kove Moto ha fatto un debutto notevole nel Campionato mondiale Supersport 300 di quest'anno. Per il 2024 ha imparato dai propri errori e schiera fin dall'inizio un pilota forte come Marc Garcia, campione del mondo 2017.

Quando Kovo Moto ha annunciato il suo ingresso nel Campionato Mondiale Supersport 300 a EICMA 2022, quasi nessuno ci credeva. Dopo tutto, il produttore cinese esisteva solo dal 2017 e la sua moto, la NK321RR-S, non era omologata. Ma le cose cambiarono pochi mesi dopo e una Kove era sulla griglia di partenza all'apertura della stagione ad Aragón nell'aprile 2023, pilotata da piloti cinesi sconosciuti a livello internazionale nelle prime gare della stagione.

Si capì subito che Junhao Zhan e Shengjunjie Zhou non erano all'altezza del campionato mondiale. Da Imola in poi, Marc Garcia, il primo vincitore della serie junior, ha corso per il China Racing Team e ha tagliato il traguardo all'8° posto nella prima gara. A Most, lo spagnolo ha piazzato la moto in prima fila e ha dimostrato una solida velocità complessiva.

Tecnicamente e visivamente, la NK321RR-S è paragonabile alla Yamaha R3. Entrambe hanno un motore a due cilindri in linea con un alesaggio di 68 mm. La corsa leggermente più grande di 44,2 mm conferisce alla moto cinese una cilindrata di 322 cc. La R3, con una corsa di 44,1 mm, ha una cilindrata di 321 cc. La NK321RR-S ha una potenza di 39 CV nell'allestimento standard ed è dotata di raffinatezze tecniche come il forcellone monobraccio. "La moto è un mix di Yamaha e Kawasaki", ha dichiarato Garcia, che conosce bene tutte le attuali moto della serie 300, a parte la KTM RC390R.

A proposito: Garcia ha partecipato anche al finale di stagione del campionato spagnolo a Valencia, ottenendo una vittoria e un terzo posto! In totale, Kove ha vinto quattro gare in Spagna.

Durante il fine settimana, Kove ha confermato la sua partecipazione invariata alla stagione 2024, con Garcia che rimarrà la testa di serie. In vista dell'espansione del Rally Dakar, non sarebbe una sorpresa se un secondo o un terzo team partecipasse alla NK321RR-S l'anno prossimo. In ogni caso, ci sarà un secondo pilota.