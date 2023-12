Kove continua em 2024: Campeonato do Mundo de SSP 300 com Marc Garcia

A Kove Moto fez uma estreia notável no Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano. Para 2024, a equipa aprendeu com os seus erros e vai apresentar um piloto forte desde o início, Marc Garcia, o campeão mundial de 2017.

Quando a Kovo Moto anunciou a sua entrada no Campeonato do Mundo de Supersport 300 na EICMA 2022, quase ninguém acreditou. Afinal de contas, o fabricante chinês só existia desde 2017 e a sua mota, a NK321RR-S, não tinha qualquer homologação. Mas isso mudou alguns meses depois e uma Kove estava na grelha de partida na abertura da época em Aragão, em abril de 2023, pilotada por pilotos chineses desconhecidos internacionalmente nas primeiras corridas da época.

Rapidamente se tornou evidente que Junhao Zhan e Shengjunjie Zhou estavam fora do seu alcance no campeonato do mundo. A partir de Imola, Marc Garcia, o primeiro vencedor da série júnior, correu pela China Racing Team e cruzou a linha de chegada em 8º lugar na primeira corrida. Em Most, o espanhol colocou a mota na primeira linha e mostrou uma velocidade sólida no geral.

Técnica e visualmente, a NK321RR-S é comparável à Yamaha R3. Ambas têm um motor de dois cilindros em linha com um diâmetro de 68 mm. O curso ligeiramente maior de 44,2 mm dá à moto da China uma cilindrada de 322 cc. A R3, com um curso de 44,1 mm, tem uma cilindrada de 321 cc. A NK321RR-S tem 39 cv de potência na versão standard e está equipada com aperfeiçoamentos técnicos, tais como um braço oscilante de um só lado. "A moto é mais uma mistura da Yamaha e da Kawasaki", disse Garcia, que está familiarizado com todas as motos actuais da série 300, exceto a KTM RC390R.

A propósito: Garcia também participou no final da época do campeonato espanhol em Valência e obteve uma vitória e um terceiro lugar! No total, Kove venceu quatro corridas em Espanha.

No fim de semana, Kove confirmou a sua participação inalterada na época de 2024, com Garcia a manter-se como figura de proa. Tendo em conta a expansão no Rali Dakar, não seria de surpreender se uma segunda ou terceira equipa entrasse com o NK321RR-S no próximo ano. Em todo o caso, haverá um segundo piloto.