Campionato mondiale Supersport 300: due KTM contro il resto del mondo

Poiché Dirk Geiger e Lennox Lehmann del KTM Team Freudenberg vogliono passare alla classe 600cc, gli unici piloti di lingua tedesca dell'ultimo Campionato del Mondo Supersport 300 mancano dalla lista dei partecipanti per il 2024. Il team sassone ha già ingaggiato l'olandese Jeffrey Buis, che porta con sé il numero 1 del campione del mondo.

La seconda RC390R del team è ancora orfana, con Phillip Tonn che potrebbe passare come pilota fisso. Il 18enne ha fatto il suo debutto nel campionato del mondo a Portimao.

La formazione delle squadre Kawasaki è a buon punto. Sette squadre hanno già confermato 15 piloti, tra cui il team campione del mondo Moto Tuning Mol e RT Motosport by SKM.

Le cose sembrano più sottili nel campo della Yamaha, dove sono stati confermati sei piloti. Il vincitore della R3 Cup Emiliano Ercolani si è garantito la promozione al Campionato del Mondo da Yamaha Europe. La scelta della squadra con cui l'italiano si schiererà è ancora aperta.

Kove ha confermato come terzo costruttore asiatico lo spagnolo Marc Garcia, che ha già corso per i cinesi a partire dalla metà della stagione 2023. Il secondo sedile non è ancora stato assegnato. L'anno scorso i piloti cinesi hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione. A metà dicembre sono stati confermati 20 piloti, con un massimo di 30 ammessi.

Con sette piloti, l'Italia sembra essere nominalmente la nazione più forte.