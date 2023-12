Campeonato do Mundo de Supersport 300: Duas KTMs contra o resto do mundo

A lista de participantes para a nova temporada do Campeonato do Mundo de Supersport 300 está a formar-se, mas ainda não foram confirmados alemães, austríacos ou suíços. O único construtor europeu é a KTM.

Porque Dirk Geiger e Lennox Lehmann da KTM Team Freudenberg querem subir para a classe de 600cc, os únicos pilotos de língua alemã do último Campeonato do Mundo de Supersport 300 estão ausentes da lista de participantes para 2024. A equipa saxónica já assinou com o piloto holandês Jeffrey Buis como sua figura de proa, que traz consigo o número 1 do campeão do mundo.

A segunda RC390R da equipa ainda está órfã, com Phillip Tonn a poder vir a ser um piloto permanente. O jovem de 18 anos fez a sua estreia no Campeonato do Mundo em Portimão.

O alinhamento das equipas Kawasaki está bem avançado. Sete equipas já confirmaram 15 pilotos, incluindo a equipa campeã mundial Moto Tuning Mol e a RT Motosport by SKM.

As coisas parecem mais magras no campo da Yamaha, onde seis pilotos foram confirmados. O vencedor da Taça R3, Emiliano Ercolani, tem garantida a promoção ao Campeonato do Mundo pela Yamaha Europa. A equipa com que o italiano vai alinhar ainda está em aberto.

A Kove confirmou o espanhol Marc Garcia como o terceiro construtor da Ásia, que já rodou para os chineses a partir de meados da temporada de 2023. O segundo lugar ainda não foi atribuído. No ano passado, os pilotos chineses revelaram-se pouco competentes. Até meados de dezembro, estavam confirmados 20 pilotos, sendo permitido um máximo de 30.

Com sete pilotos, a Itália parece ser nominalmente a nação mais forte.