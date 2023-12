Pour le succès : Kove mise sur un deuxième Espagnol en 2024

Cette année, Kove a fait ses débuts en Championnat du monde Supersport 300 de manière plutôt silencieuse. La moto a été développée en Chine, à l'abri des regards, et l'homologation n'a pas non plus fait l'objet d'un grand battage. L'équipe China Racing Team, qui gère les week-ends de course, est composée pour moitié de Chinois et pour moitié d'Européens. Shengjunjie Zhou, un pilote inconnu au niveau international, a été engagé comme pilote, mais il a manqué le top 20 à Assen et à Barcelone. A Misano, c'est Junhao Zhan qui a été engagé, mais il ne s'est à nouveau même pas qualifié pour la course.

A partir d'Imola, Marc Garcia a piloté la 321RR et a prouvé la compétitivité du développement chinois en terminant 8e de la première course. Le premier champion du monde de la série 300 a également marqué des points à Most et Magny-Cours, et s'est classé troisième sur la grille de départ en République tchèque. Garcia a également participé à la finale du championnat d'Espagne à Valence, où il a remporté une victoire et une troisième place. Au total, Kove a remporté quatre courses en Espagne. Lorsque le jeune homme de 24 ans a été confirmé par Kove pour 2024 il y a une semaine, ce n'était pas une surprise.

Mais Kove va plus loin et s'étend à une deuxième moto, pour laquelle un autre Espagnol, Julio Garcia, a été présenté ce week-end en tant que pilote. Ce jeune homme de 17 ans, invité à Barcelone en 2022, a surpris tout le monde en montant sur le podium avec Yamaha et s'est révélé être un solide pilote du top 15 cette année avec Kawasaki.

Avec ce duo de pilotes, Kove a de bonnes chances de se maintenir constamment dans les points en 2024.