Per il successo: Kove opta per il secondo spagnolo nel 2024

Nella sua stagione di debutto nel Campionato mondiale Supersport 300, Kove Moto ha commesso solo un errore nella scelta dei piloti. Per il secondo anno nella serie junior, l'azienda cinese metterà due spagnoli in sella alla NK321RR.

Kove ha fatto il suo debutto nel Campionato Mondiale Supersport 300 quest'anno in sordina: la moto è stata sviluppata in Cina lontano dagli occhi del pubblico e non è stato fatto un gran rumore nemmeno per l'omologazione. Il China Racing Team, che organizza i weekend di gara, è per metà cinese e per metà europeo. È stato ingaggiato Shengjunjie Zhou, un pilota sconosciuto a livello internazionale che ha mancato la top 20 ad Assen e Barcellona. Junhao Zhan è stato utilizzato a Misano, ma anche in questo caso non si è qualificato per le gare.

Da Imola in poi, Marc Garcia pilotò la 321RR e dimostrò la competitività dello sviluppo cinese con l'8° posto nella prima gara. Il primo campione del mondo della serie 300cc è arrivato a punti anche a Most e Magny-Cours, oltre a conquistare il terzo posto sulla griglia di partenza in Repubblica Ceca. Garcia ha partecipato anche al finale di stagione del campionato spagnolo a Valencia, ottenendo una vittoria e un terzo posto. Kove ha vinto un totale di quattro gare in Spagna. Quando una settimana fa Kove ha confermato il 24enne per il 2024, non è stata una sorpresa.

Ma Kove sta facendo un ulteriore passo avanti e si sta espandendo a una seconda moto, per la quale un altro spagnolo, Julio Garcia, è stato presentato come pilota nel fine settimana. Il 17enne è salito sorprendentemente sul podio come ospite a Barcellona 2022 con la Yamaha e quest'anno ha dimostrato di essere un solido pilota da top 15 con la Kawasaki.

Con questa accoppiata di piloti, Kove ha buone possibilità di finire costantemente nei punti nel 2024.