Para o sucesso: Kove opta por um segundo espanhol em 2024

Na sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Supersport 300, a Kove Moto só cometeu um erro na escolha dos pilotos. Pelo segundo ano na série júnior, a empresa chinesa está a colocar dois espanhóis na NK321RR.

A Kove estreou-se no Campeonato do Mundo de Supersport 300 este ano de forma bastante discreta. A mota foi desenvolvida longe dos olhares do público na China e também não foi feito grande alarido em relação à homologação. A China Racing Team, que organiza os fins-de-semana de corrida, é metade chinesa e metade europeia. Shengjunjie Zhou, um piloto internacionalmente desconhecido que não ficou entre os 20 primeiros em Assen e Barcelona, foi contratado como piloto. Junhao Zhan foi utilizado em Misano, mas mais uma vez nem sequer se qualificou para as corridas.

A partir de Imola, Marc Garcia pilotou a 321RR e provou a competitividade do desenvolvimento chinês com o 8º lugar na primeira corrida. O primeiro campeão mundial da série 300cc também terminou nos pontos em Most e Magny-Cours, bem como no terceiro lugar da grelha na República Checa. Garcia também participou no final da época do campeonato espanhol em Valência, com uma vitória e um terceiro lugar. Kove venceu um total de quatro corridas em Espanha. Quando o jovem de 24 anos foi confirmado por Kove para 2024, há uma semana, não foi uma surpresa.

Mas Kove está a dar um passo em frente e a expandir-se para uma segunda moto, para a qual outro espanhol, Julio Garcia, foi apresentado como piloto no fim de semana. O jovem de 17 anos subiu surpreendentemente ao pódio como piloto convidado em Barcelona 2022 com a Yamaha e provou ser um sólido piloto do top 15 este ano com a Kawasaki.

Com esta dupla de pilotos, Kove tem boas hipóteses de terminar consistentemente nos pontos em 2024.