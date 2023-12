Campionato mondiale Supersport 300: due KTM, un solo tedesco

Sono stati confermati i partecipanti al Campionato del Mondo Supersport 300. Freudenberg KTM punta al titolo nel 2024 con Jeffrey Buis e avrà l'unico pilota di lingua tedesca in griglia con Phillip Tonn.

Come negli anni precedenti, anche nel 2024 il Campionato mondiale Supersport 300 sarà dominato dalla Kawasaki. 15 piloti utilizzeranno la Ninja 400, mentre la Yamaha avrà solo due R3 in meno sulla griglia di partenza. KTM e Kove iscriveranno ciascuna due moto, il che significa che il prossimo anno i partecipanti saranno 32, due in più rispetto a quest'anno.

Il Saxon KTM Team Freudenberg ha ingaggiato l'olandese Jeffrey Buis, che porterà con sé il numero 1 del campione del mondo. Poiché Dirk Geiger e Lennox Lehmann volevano passare alla classe 600cc, Phillip Tonn è stato promosso nel Campionato del Mondo. Il 18enne ha fatto il suo debutto nel campionato del mondo a Portimão.

Sul fronte Kawasaki, il Team MTM con Mirko Gennai è uno dei favoriti, anche se la serie junior è tradizionalmente molto competitiva, difficilmente prevedibile e l'andamento della stagione può riservare sorprese.

Kove ha confermato Marc Garcia e Julio Garcia come terzo costruttore asiatico. L'anno scorso i piloti cinesi si sono dimostrati eccessivamente sollecitati. Con i due spagnoli, il China Racing Team può aspettarsi piazzamenti regolari nei primi 15 posti.