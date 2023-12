Campeonato do Mundo de Supersport 300: Duas KTMs, apenas um alemão

Os participantes no Campeonato do Mundo de Supersport 300 foram confirmados. A Freudenberg KTM tem como objetivo o título em 2024 com Jeffrey Buis e terá o único piloto de língua alemã na grelha com Phillip Tonn.

Tal como nos anos anteriores, o Campeonato do Mundo de Supersport 300 será novamente dominado pela Kawasaki em 2024. 15 pilotos vão utilizar a Ninja 400, com a Yamaha a ter apenas menos duas R3 na grelha de partida. A KTM e a Kove vão inscrever duas máquinas cada, o que significa que o número de participantes no próximo ano será de 32, mais dois do que este ano.

A equipa saxónica KTM Team Freudenberg contratou o holandês Jeffrey Buis como cabeça de cartaz, que levará consigo o número 1 do campeão do mundo. Devido ao facto de Dirk Geiger e Lennox Lehmann quererem subir para a classe 600cc, Phillip Tonn foi promovido ao Campeonato do Mundo. O jovem de 18 anos fez a sua estreia no Campeonato do Mundo em Portimão.

Do lado da Kawasaki, a Team MTM com Mirko Gennai é uma das favoritas, embora a série júnior seja tradicionalmente muito competitiva, dificilmente previsível e o curso da época possa ser cheio de surpresas.

A Kove confirmou Marc Garcia e Julio Garcia como o terceiro construtor da Ásia. No ano passado, os pilotos chineses revelaram-se demasiado exigentes. Com os dois espanhóis, a China Racing Team pode esperar terminar regularmente nos 15 primeiros lugares.