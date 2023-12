Gracias al equipo Freudenberg KTM: oportunidad mundialista para Phillip Tonn

El equipo Freudenberg KTM Paligo se reorganiza por completo de cara al Campeonato del Mundo Supersport 300 de 2024. Tras la marcha de Lennox Lehmann y Dirk Geiger, en septiembre se anunció el fichaje del bicampeón del mundo de SSP 300 Jeffrey Buis. El rápido piloto holandés estará acompañado por el alemán Phillip Tonn.



Tonn, que compitió en la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2019 y 2020, seguía sin posición en parrilla poco antes de la temporada 2023. Apenas dos semanas antes de la primera prueba del IDM en Sachsenring, el equipo Freudenberg resultó ser un salvavidas para el joven de 18 años y le permitió competir sobre la KTM RC 390R sin más. Fue el primer año de Tonn sobre una moto SSP 300. Con dos victorias y un tercer puesto, lo hizo notablemente bien.

Otra temporada en el IDM figuraba en la agenda del piloto de KTM para la temporada 2024 hasta que sus planes cambiaron hace quince días: "Ya me estaba preparando para la temporada del IDM cuando recibí la noticia de que también se me permitiría competir en el Campeonato del Mundo. Me quedé sorprendido y, naturalmente, encantado. Me gustaría dar las gracias a Freudenberg y a KTM por esta gran oportunidad", comentó el sorprendido adolescente.

Como los calendarios del IDM y del Campeonato del Mundo de SSP300 no se solapan el año que viene, Tonn competirá en ambas series de carreras. El primer contacto con el Campeonato del Mundo ya tuvo lugar en el final de temporada de este año en Portimão. Como sustituto del lesionado Lehmann, Tonn rozó los puntos en ambas carreras. ¿Su objetivo para 2024? "Como no conozco la competición, es difícil hacer una predicción en este momento. Pero más o menos aspiro a estar entre los 10 primeros".

Para lograr este objetivo, el piloto de KTM planificó a principios de año un riguroso programa de entrenamiento. A su lado: el entrenador Heiko Klepka, padre de la estrella del motocross Ken Roczen. "Junto con Heiko, volaré a España en febrero, donde entrenaremos continuamente durante cuatro semanas para optimizar mi preparación para la temporada. Un test con el equipo también está en la agenda durante este periodo".

Ahora Tonn rara vez echa de menos el paddock de MotoGP: "Originalmente, mi gran sueño era MotoGP", comenzó, "pero después de haber podido conocer el Campeonato del Mundo de Superbike gracias a Freudenberg, tengo que decir que en realidad me gusta más el ambiente del paddock allí. La gente es más relajada y abierta. Los aficionados también están mucho más cerca de los pilotos, lo que significa que siempre hay mucha gente".

Pero no sólo en las carreras está ocupado Tonn: "Actualmente me estoy formando para ser paramédico, porque siempre es importante tener un plan B junto a las carreras".