Grâce à l'équipe Freudenberg KTM : une chance de championnat du monde pour Phillip Tonn

L'équipe Freudenberg KTM Paligo se réorganise complètement pour le championnat du monde Supersport-300 2024. Après le départ de Lennox Lehmann et Dirk Geiger, l'engagement du double champion du monde SSP-300 Jeffrey Buis a déjà été annoncé en septembre. Le rapide Néerlandais sera renforcé par l'Allemand Phillip Tonn.



Tonn, qui a couru en 2019 et 2020 dans la Red Bull MotoGP Rookies Cup, se trouvait encore sans place sur la grille de départ peu avant la saison 2023. Deux semaines seulement avant le premier événement IDM sur le Sachsenring, l'équipe Freudenberg s'est avérée être une bouée de sauvetage pour le jeune homme de 18 ans en le faisant concourir sans hésitation sur la KTM RC 390R. Pour Tonn, il s'agissait de sa première année sur une moto SSP-300. Avec deux victoires et une troisième place, il s'en est sorti de manière remarquable.

Pour la saison 2024, une autre saison IDM était prévue pour le pilote KTM, jusqu'à ce que ses plans s'élargissent il y a deux semaines : "J'étais déjà en train de préparer la saison IDM lorsque j'ai appris que je pouvais également participer au championnat du monde. J'ai été surpris et je me suis bien sûr énormément réjoui. Je tiens à remercier chaleureusement Freudenberg et KTM pour cette formidable opportunité", a déclaré l'adolescent, tout sourire.

Comme les calendriers de l'IDM et du championnat du monde SSP300 ne se chevauchent pas l'année prochaine, Tonn sera au départ des deux séries de courses. Le premier contact avec le championnat du monde a déjà eu lieu lors de la finale de la saison de cette année à Portimão. En tant que remplaçant de Lehmann, blessé, Tonn a frôlé les points lors des deux manches. Son objectif pour 2024 ? "Comme je ne connais pas la concurrence, il est encore difficile de faire un pronostic à ce stade. Mais je vise en gros le top 10".

Pour atteindre cet objectif, le pilote KTM a prévu un programme d'entraînement serré en début d'année. A ses côtés : l'entraîneur Heiko Klepka, père de la star de motocross Ken Roczen. "Avec Heiko, je m'envolerai en février pour l'Espagne, où nous nous entraînerons sans relâche pendant quatre semaines afin de me préparer au mieux pour la saison. De plus, un test avec l'équipe est également prévu durant cette période".

Entre-temps, le paddock de la MotoGP ne manque plus que rarement à Tonn : "Au départ, mon grand rêve était la MotoGP", a-t-il commencé, "mais après avoir pu découvrir le championnat du monde de Superbike grâce à Freudenberg, je dois dire que l'atmosphère du paddock me plaît encore plus là-bas. Les gens sont plus détendus et plus ouverts. Les fans se rapprochent aussi nettement des pilotes, ce qui fait qu'il y a toujours de l'animation".

Mais il n'y a pas que dans le domaine de la course que Tonn est actuellement en pleine effervescence : "Actuellement, je suis une formation de secouriste, car il est toujours important d'avoir un plan B en plus de la course".