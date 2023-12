Grazie al Team Freudenberg KTM: opportunità di Campionato del Mondo per Phillip Tonn

Il team Freudenberg KTM Paligo si sta completamente riorganizzando per il Campionato mondiale Supersport 300 del 2024. Dopo la partenza di Lennox Lehmann e Dirk Geiger, a settembre è stato annunciato l'ingaggio del due volte campione del mondo SSP 300 Jeffrey Buis. Il veloce olandese sarà affiancato dal tedesco Phillip Tonn.



Tonn, che ha partecipato alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2019 e nel 2020, era ancora senza una posizione in griglia poco prima della stagione 2023. Solo due settimane prima del primo evento IDM al Sachsenring, il team Freudenberg si è rivelato un'ancora di salvezza per il 18enne e gli ha permesso di gareggiare in sella alla KTM RC 390R senza ulteriori indugi. È stato il primo anno di Tonn in sella a una moto SSP 300. Con due vittorie e un terzo posto, si è comportato molto bene.

Il pilota KTM aveva in programma un'altra stagione IDM per la stagione 2024, ma quindici giorni fa i suoi piani sono cambiati: "Mi stavo già preparando per la stagione IDM quando ho ricevuto la notizia che mi sarebbe stato permesso di gareggiare anche nel Campionato del Mondo. Sono rimasto sorpreso e naturalmente felicissimo. Vorrei ringraziare di cuore Freudenberg e KTM per questa grande opportunità", ha dichiarato il giovane sorpreso.

Poiché il prossimo anno i calendari dell'IDM e del Campionato del Mondo SSP300 non si sovrappongono, Tonn parteciperà a entrambe le competizioni. Il primo contatto con il Campionato del Mondo è avvenuto già nel finale di stagione di quest'anno a Portimão. In sostituzione dell'infortunato Lehmann, Tonn è arrivato a punti in entrambe le gare. Il suo obiettivo per il 2024? "Non conoscendo la competizione, è ancora difficile fare una previsione in questa fase. Ma grosso modo punto ad arrivare tra i primi 10".

Per raggiungere questo obiettivo, il pilota KTM ha pianificato un rigoroso programma di allenamento all'inizio dell'anno. Al suo fianco: l'allenatore Heiko Klepka, padre della star del motocross Ken Roczen. "Insieme a Heiko, a febbraio volerò in Spagna, dove ci alleneremo ininterrottamente per quattro settimane al fine di ottimizzare la mia preparazione per la stagione. In questo periodo è in programma anche un test con la squadra".

Tonn ora manca raramente dal paddock della MotoGP: "In origine il mio grande sogno era la MotoGP", ha esordito, "ma dopo aver conosciuto il Campionato Mondiale Superbike grazie a Freudenberg, devo dire che l'atmosfera nel paddock mi piace di più. Le persone sono più rilassate e aperte. I fan sono anche molto più vicini ai piloti, il che significa che c'è sempre molta gente".

Ma non è solo nelle corse che Tonn è attualmente impegnato: "Attualmente mi sto allenando per diventare paramedico, perché è sempre importante avere un piano B accanto alle corse".