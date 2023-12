Graças à Equipa Freudenberg KTM: oportunidade de Campeonato do Mundo para Phillip Tonn

Phillip Tonn está em alta velocidade na viragem do ano. Para além da sua formação como paramédico, o piloto da Freudenberg KTM vai competir tanto no IDM como no Campeonato do Mundo SSP 300 em 2024.

A equipa Freudenberg KTM Paligo está a reorganizar-se completamente para o Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2024. Após a saída de Lennox Lehmann e Dirk Geiger, foi anunciada em setembro a contratação do bicampeão do mundo de SSP 300, Jeffrey Buis. O veloz holandês terá a companhia do alemão Phillip Tonn.



Tonn, que competiu na Red Bull MotoGP Rookies Cup em 2019 e 2020, ainda estava sem uma posição na grelha pouco antes da temporada de 2023. Apenas duas semanas antes do primeiro evento IDM no Sachsenring, a equipa Freudenberg provou ser uma tábua de salvação para o jovem de 18 anos e permitiu-lhe competir na KTM RC 390R sem mais demoras. Foi o primeiro ano de Tonn numa moto SSP 300. Com duas vitórias e um terceiro lugar, teve um desempenho notável.

Outra temporada IDM estava na agenda do piloto da KTM para a temporada de 2024, até que os seus planos mudaram há duas semanas: "Já estava a preparar-me para a temporada IDM quando recebi a notícia de que também seria autorizado a competir no Campeonato do Mundo. Fiquei surpreendido e, naturalmente, muito satisfeito. Gostaria de agradecer muito a Freudenberg e à KTM por esta grande oportunidade", disse o surpreendido adolescente.

Uma vez que os calendários do IDM e do Campeonato do Mundo SSP300 não se sobrepõem no próximo ano, Tonn vai competir em ambas as séries de corridas. O primeiro contacto com o Campeonato do Mundo já teve lugar no final da temporada deste ano em Portimão. Como substituto do lesionado Lehmann, Tonn conseguiu chegar aos pontos em ambas as corridas. O seu objetivo para 2024? "Como não conheço a competição, ainda é muito difícil fazer uma previsão nesta fase. Mas o meu objetivo é, grosso modo, ficar entre os 10 primeiros".

Para atingir este objetivo, o piloto da KTM planeou um programa de treino rigoroso no início do ano. Ao seu lado: o treinador Heiko Klepka, pai da estrela do motocross Ken Roczen. "Juntamente com o Heiko, vou viajar para Espanha em fevereiro, onde vamos treinar continuamente durante quatro semanas, de forma a otimizar a minha preparação para a época. Um teste com a equipa também está na agenda durante este período."

Tonn agora raramente sente falta do paddock de MotoGP: "Originalmente, o meu grande sonho era o MotoGP," começou por dizer, "mas depois de ter tido a oportunidade de conhecer o Campeonato do Mundo de Superbike graças a Freudenberg, tenho de dizer que, na verdade, gosto mais do ambiente no paddock. As pessoas são mais descontraídas e abertas. Os fãs também ficam muito mais perto dos pilotos, o que significa que é sempre muito movimentado."

Mas não é só nas corridas que Tonn está atualmente ocupado: "Estou a treinar para me tornar paramédico, porque é sempre importante ter um plano B a par das corridas."