Freudenberg KTM : La première photo du nouveau duo de pilotes

Juste avant la fin de l'année, Carsten et Michael Freudenberg ont organisé une soirée d'équipe dans leur magasin de Bischofswerda. "C'était une soirée agréable et conviviale avec environ 45 personnes, dont nos sponsors", a décrit Carsten à SPEEDWEEK.com. "Nous leur avons présenté notre duo de pilotes pour 2024 et avons pris les premières photos de Jeffrey Buis et Phillip Tonn ensemble".

Avec l'engagement de Buis, l'équipe Freudenberg a réussi le coup de l'année dans la catégorie Supersport-300 : Le jeune homme de 22 ans, originaire de Meppel aux Pays-Bas, a été champion du monde en 2023 et 2020 sur Kawasaki. Il devrait faire en sorte que le titre revienne pour la première fois à KTM en 2024.

Phillip Tonn, qui a couru en 2019 et 2020 dans la Red Bull Rookies Cup et a terminé cinquième de l'IDM 2023 avec deux victoires et trois podiums, a glissé à la surprise générale dans l'équipe. Le souhait de Lennox Lehmann de passer à la catégorie 600 était déjà clair depuis un certain temps. Puis son coéquipier de 2023, Dirk Geiger, quatrième au championnat du monde, en a décidé de même, bien qu'il existe un contrat valable avec l'équipe Freudenberg pour le championnat du monde 300 en 2024. La manière dont celui-ci peut être résilié fait l'objet de discussions depuis des semaines.

Du 6 au 8 janvier, l'équipe est à Valence avec Jeffrey Buis pour des essais, "Phillip ne peut pas être présent en raison de sa formation de secouriste", a fait remarquer Carsten Freudenberg. "WP a de nouveau préparé de nouvelles pièces de suspension pour la KTM RC390R et nous testons de nouveaux embrayages. Nous aurons également deux pilotes potentiels pour l'IDM 2024. Pour l'instant, ce n'est qu'un test, nous voulons voir les pilotes".

La saison débutera en championnat du monde Supersport-300 le week-end du 22 au 24 mars à Barcelone. Lors du premier événement, le dernier week-end de février en Australie, seules les catégories Supersport et Superbike seront présentes.