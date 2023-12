Freudenberg KTM: la prima immagine della nuova coppia di piloti

Poco prima dell'inizio dell'anno, Carsten e Michael Freudenberg hanno organizzato una serata di squadra nel loro negozio di Bischofswerda. "È stata una serata piacevole e accogliente con circa 45 persone, compresi i nostri sponsor", ha dichiarato Carsten a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo presentato loro la nostra coppia di piloti per il 2024 e abbiamo scattato le prime foto di Jeffrey Buis e Phillip Tonn insieme".

Con l'ingaggio di Buis, il team Freudenberg ha messo a segno il colpo dell'anno nella classe Supersport 300. Il ventiduenne di Meppel è un pilota che ha fatto la differenza: Il 22enne di Meppel, nei Paesi Bassi, è stato campione del mondo con la Kawasaki nel 2023 e nel 2020. Dovrebbe garantire che il titolo passi per la prima volta a KTM nel 2024.

Phillip Tonn, che ha partecipato alla Red Bull Rookies Cup nel 2019 e nel 2020 e ha concluso l'IDM 2023 al quinto posto con due vittorie e tre podi, è stato un'aggiunta a sorpresa alla squadra. Il desiderio di Lennox Lehmann di passare alla classe 600cc era chiaro da tempo. Poi anche il suo compagno di squadra del 2023, il quarto classificato Dirk Geiger, ha preso la stessa decisione, nonostante avesse un contratto valido con il team Freudenberg per il Campionato del Mondo 300cc nel 2024. Le modalità di annullamento sono in discussione da settimane.

Dal 6 all'8 gennaio, il team sarà a Valencia per i test con Jeffrey Buis, "Phillip non potrà essere presente a causa della sua formazione come paramedico", ha osservato Carsten Freudenberg. "WP ha preparato nuovi componenti per le sospensioni della KTM RC390R e stiamo testando nuove frizioni. Con noi ci saranno anche due potenziali piloti per l'IDM 2024. Per ora si tratta solo di un test, vogliamo dare un'occhiata ai piloti".

La stagione del Campionato Mondiale Supersport 300 prenderà il via il weekend del 22-24 marzo a Barcellona, mentre solo le classi Supersport e Superbike parteciperanno al primo evento l'ultimo weekend di febbraio in Australia.