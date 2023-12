Freudenberg KTM: A primeira imagem da nova dupla de pilotos

Após o desentendimento com Dirk Geiger, a Equipa Freudenberg KTM Paligo promoveu o piloto da IDM Phillip Tonn ao Campeonato do Mundo de Supersport 300. O jovem de 18 anos fez a sua primeira aparição juntamente com Jeffrey Buis.

Pouco antes do final do ano, Carsten e Michael Freudenberg organizaram uma noite de equipa na sua loja em Bischofswerda. "Foi uma noite agradável e acolhedora com cerca de 45 pessoas, incluindo os nossos patrocinadores", disse Carsten à SPEEDWEEK.com. "Apresentámos-lhes a nossa dupla de pilotos para 2024 e tirámos as primeiras fotografias de Jeffrey Buis e Phillip Tonn juntos."

Com a contratação de Buis, a equipa Freudenberg realizou o golpe do ano na classe Supersport 300: O jovem de 22 anos de Meppel, na Holanda, foi campeão mundial na Kawasaki em 2023 e 2020. Ele deve garantir que o título vá para a KTM pela primeira vez em 2024.

Phillip Tonn, que competiu na Red Bull Rookies Cup em 2019 e 2020 e terminou o IDM de 2023 em quinto lugar com duas vitórias e três subidas ao pódio, foi uma adição surpresa à equipa. O desejo de Lennox Lehmann de subir para a classe de 600cc já era claro há algum tempo. Depois, o seu companheiro de equipa em 2023, Dirk Geiger, quarto classificado, também tomou a mesma decisão, apesar de ter um contrato válido com a equipa Freudenberg para o Campeonato do Mundo de 300cc em 2024. A forma como este contrato pode ser cancelado está a ser discutida há semanas.

De 6 a 8 de janeiro, a equipa vai estar em Valência para testar com Jeffrey Buis, "Phillip não pode estar presente devido à sua formação como paramédico", referiu Carsten Freudenberg. "A WP voltou a preparar novas peças de suspensão para a KTM RC390R e estamos a testar novas embraiagens. Também vamos ter connosco dois potenciais pilotos para o IDM 2024. Este é apenas um teste por agora, queremos dar uma vista de olhos aos pilotos."

A temporada do Campeonato do Mundo de Supersport 300 arranca no fim de semana de 22-24 de março em Barcelona, com apenas as classes Supersport e Superbike a participarem no primeiro evento no último fim de semana de fevereiro na Austrália.