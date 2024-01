L'équipe Freudenberg : 1,5 sec plus rapide avec la nouvelle KTM

KTM n'a jamais terminé le Championnat du monde Supersport 300 dans le top 3 du classement général, Luca Grünwald (2018) et Dirk Geiger (2023) étant les plus proches des médailles en terminant chacun quatrième. Mais l'équipe Freudenberg a conquis 17 podiums depuis 2017 et a remporté des courses avec Grünwald (Assen 2018), Victor Steeman (Most 2021), Geiger (Imola 2023) et Lennox Lehmann (Most 2023).

Le week-end du 22 au 24 mars, le championnat du monde 2024 débutera pour la petite catégorie du championnat du monde sur le circuit de Catalunya à Montmelo près de Barcelone, KTM a homologué une nouvelle RC390R avec laquelle l'équipe Freudenberg de Saxe effectue des tests intensifs depuis des mois. La nouvelle moto est précédée d'une bonne réputation, la nouvelle recrue Jeffrey Buis, entre-temps double champion du monde, apporte le numéro 1 à KTM.

Dernièrement, l'équipe a effectué trois jours de tests à Valence, par 15 degrés Celsius et sous le soleil. "Tout s'est bien passé, Jeffrey a pu suivre le programme de test dans son intégralité", a expliqué le chef d'équipe Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. "Par rapport au test précédent à Carthagène, nous avions préparé certaines choses, notamment pour le châssis. Jeffrey est très heureux de ce développement, tout va dans la bonne direction. Il a pu améliorer notre meilleur temps personnel à Valence de 1,5 seconde, la collaboration au sein de l'équipe est comme si nous nous connaissions depuis longtemps. C'est très amusant. Notre nouvel enregistreur de données et chef d'équipe de Jeffrey s'est très bien intégré. Nous avions loué un box où se trouvaient également Philipp Öttl et Patrick Hobelsberger, nous avons donc pu échanger avec les autres sportifs allemands, ce qui était cool".