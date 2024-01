Il team Freudenberg: 1,5 secondi più veloce con la nuova KTM

KTM non ha mai concluso il Campionato mondiale Supersport 300 nei primi tre posti della classifica generale, con Luca Grünwald (2018) e Dirk Geiger (2023) che si sono avvicinati di più alle medaglie con il quarto posto. Tuttavia, il Team Freudenberg ha conquistato un totale di 17 podi dal 2017 e ha vinto gare con Grünwald (Assen 2018), Victor Steeman (Most 2021), Geiger (Imola 2023) e Lennox Lehmann (Most 2023).

Il Campionato del Mondo 2024 inizia per la piccola classe del Motomondiale sul Circuito di Catalunya a Montmelo, vicino a Barcellona, nel fine settimana del 22-24 marzo. KTM ha omologato una nuova RC390R, con la quale il team sassone Freudenberg sta effettuando intensi test da mesi. La nuova moto è preceduta da una buona reputazione, con il nuovo acquisto Jeffrey Buis, ora due volte campione del mondo, che ha portato il numero 1 a KTM.

Il team ha recentemente effettuato tre giorni di test a Valencia, con 15 gradi di temperatura e sole. "Tutto è andato bene, Jeffrey è riuscito a completare l'intero piano di test", ha dichiarato il Team Principal Carsten Freudenberg a SPEEDWEEK.com. "Rispetto al precedente test di Cartagena, avevamo preparato alcune cose, soprattutto per le sospensioni. Jeffrey è molto soddisfatto dello sviluppo, tutto va nella giusta direzione. È riuscito a migliorare il nostro miglior tempo personale a Valencia di 1,5 secondi, il lavoro di squadra è come se ci conoscessimo da tempo. È molto divertente. Il nostro nuovo addetto alla registrazione dei dati e capo equipaggio di Jeffrey si è integrato molto bene. Abbiamo affittato un box dove c'erano anche Philipp Öttl e Patrick Hobelsberger, quindi abbiamo potuto scambiare idee con gli altri piloti tedeschi, una cosa fantastica".