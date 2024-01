Equipa Freudenberg: 1,5 seg. mais rápida com a nova KTM

O Campeonato do Mundo de Supersport 300 existe desde 2017, com a Yamaha e a Kawasaki a conquistarem os títulos. Com a nova KTM RC390R, isto vai mudar - o chefe de equipa Carsten Freudenberg está muito confiante após o teste de Valência.

A KTM nunca terminou o Campeonato do Mundo de Supersport 300 nos três primeiros lugares da classificação geral, com Luca Grünwald (2018) e Dirk Geiger (2023) a chegarem mais perto das medalhas no quarto lugar. No entanto, a Team Freudenberg conquistou um total de 17 pódios desde 2017 e venceu corridas com Grünwald (Assen 2018), Victor Steeman (Most 2021), Geiger (Imola 2023) e Lennox Lehmann (Most 2023).

O Campeonato do Mundo de 2024 começa para a pequena classe do Campeonato do Mundo no Circuito da Catalunha em Montmeló, perto de Barcelona, no fim de semana de 22-24 de março. A KTM homologou uma nova RC390R, com a qual a equipa Freudenberg da Saxónia tem vindo a testar intensivamente há meses. A nova moto é precedida por uma boa reputação, com a nova contratação de Jeffrey Buis, agora um bicampeão mundial, trazendo o número 1 para a KTM.

A equipa testou recentemente durante três dias em Valência, com 15 graus Celsius e sol. "Tudo correu bem, o Jeffrey conseguiu completar todo o plano de testes," disse o Diretor de Equipa Carsten Freudenberg ao SPEEDWEEK.com. "Em comparação com o teste anterior em Cartagena, tínhamos preparado algumas coisas, especialmente para a suspensão. O Jeffrey está muito contente com o desenvolvimento, está tudo a ir na direção certa. Ele conseguiu melhorar o nosso melhor tempo pessoal em Valência em 1,5 segundos, o trabalho de equipa é como se nos conhecêssemos há muito tempo. É muito divertido. O nosso novo responsável pelo registo de dados e chefe de equipa do Jeffrey integrou-se muito bem. Alugámos uma box onde também estavam o Philipp Öttl e o Patrick Hobelsberger, por isso pudemos trocar ideias com os outros pilotos alemães, o que foi muito bom."