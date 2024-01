Freudenberg et Dirk Geiger : la séparation est consommée

Les différends entre l'équipe Freudenberg KTM et son pilote de l'année dernière Dirk Geiger ont été résolus. Le pilote de Mannheim passe à l'IDM Supersport et au team MCA Honda.

L'année dernière, Dirk Geiger a fêté le plus grand succès de sa carrière en terminant quatrième du championnat du monde Supersport-300. Le pilote de Mannheim a remporté la deuxième course à Imola avec l'équipe Freudenberg KTM et est monté cinq fois sur le podium. Mais il n'a pas été heureux dans cette catégorie, Geiger a dit à plusieurs reprises que ce n'était pas le pilote le plus rapide qui gagnait, mais celui qui utilisait le plus intelligemment l'ombre du vent dans le dernier tour.

Comme l'équipe Freudenberg a pris une option sur Geiger dans les délais à la fin de la saison, le jeune homme de 21 ans aurait dû continuer à courir pour la troupe de Bischofswerda en 2024. Mais à quoi sert un pilote qui ne veut pas rester dans l'équipe ?

"Nous nous sommes mis d'accord avec Dirk et avons trouvé une très bonne solution pour les deux parties", a raconté le chef d'équipe Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. Pendant des semaines, il ne semblait pas y avoir d'accord à l'amiable. "Il n'y a plus rien entre nous, le contrat a été résilié de manière tout à fait pacifique. Nous souhaitons à Dirk le meilleur pour l'avenir, il peut continuer son chemin et il n'y a aucun problème".

"Nous avons convenu de ne pas entrer dans les détails en ce qui concerne la résiliation du contrat, mais tout va bien", a confirmé Geiger. "Je leur souhaite le meilleur et Carsten me souhaite le meilleur. J'espère que tout va maintenant aller vite pour moi et que je pourrai bientôt signer avec ma nouvelle équipe".

Les moineaux le disent déjà : Geiger est sur le point de trouver un accord avec le team MCA Honda et participera à l'IDM Supersport en 2024.