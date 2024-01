Freudenberg e Dirk Geiger: a separação está concluída

As diferenças entre a Equipa Freudenberg KTM e o piloto do ano passado, Dirk Geiger, foram resolvidas. O piloto de Mannheim vai mudar-se para a IDM Supersport e para a Equipa MCA Honda.

Dirk Geiger celebrou o maior sucesso da sua carreira no ano passado com o quarto lugar no Campeonato do Mundo de Supersport 300. O piloto de Mannheim venceu a segunda corrida em Imola com a Team Freudenberg KTM e terminou no pódio cinco vezes. Mas não estava satisfeito nesta classe, Geiger disse várias vezes que não era o piloto mais rápido que ganhava, mas sim aquele que utilizava o slipstream de forma mais inteligente na última volta.

Como a equipa Freudenberg exerceu a sua opção sobre Geiger no final da época, o jovem de 21 anos teria de continuar a correr pela equipa de Bischofswerda em 2024. Mas de que serve um piloto que não quer ficar com a equipa?

"Chegámos a um acordo com Dirk e encontrámos uma solução muito boa para ambas as partes", disse o Diretor da Equipa, Carsten Freudenberg, ao SPEEDWEEK.com. Durante semanas, não parecia que se chegaria a um acordo amigável. "Já não há nada entre nós, o contrato foi cancelado pacificamente. Desejamos a Dirk tudo de bom para o futuro, ele pode seguir o seu próprio caminho e não há problemas".

"Concordámos em não entrar em detalhes sobre a rescisão do contrato, mas está tudo bem", confirmou Geiger. "Desejo-lhes o melhor e a Carsten a mim. Espero que tudo corra rápido para mim agora e que eu possa assinar com minha nova equipe em breve.

Os pardais já o estão a assobiar dos telhados: Geiger está prestes a assinar um acordo com a Team MCA Honda e vai disputar o IDM Supersport em 2024.