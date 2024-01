L'émotion monte : aujourd'hui, Victor Steeman aurait 24 ans.

Le 8 octobre a été pour moi le point le plus bas de la saison 2022, qui a été grandiose sur le plan sportif. Victor Steeman a alors perdu sa jeune vie après une chute à Portimao.

Le drame s'est produit lors du troisième tour de la première course de Supersport 300, le samedi après-midi : Steeman a fait un highsider au virage 14 et a été percuté de plein fouet par un adversaire qui le suivait. Les deux pilotes n'ont eu aucune chance et la course a été immédiatement arrêtée.

Steeman a été longuement soigné dans le gravier, placé sous respiration artificielle et réanimé. Les médecins ont réussi à stabiliser suffisamment le jeune homme de 22 ans pour qu'il puisse être transporté par hélicoptère de l'Autodromo do Algarve à l'hôpital de Faro peu après 13h30, heure locale.

A Faro, le deuxième du championnat du monde a été opéré à la tête samedi soir afin de soulager la pression sur son cerveau. Steeman avait subi de très graves blessures à la tête lors de la chute, et dans la nuit du 12 octobre, les mesures de maintien en vie avaient été arrêtées après consultation des parents de Victor.

Il était déjà impossible de trouver les mots justes pour décrire cette tragédie. Un jeune homme avait perdu la vie sur le circuit, en faisant ce qu'il aimait le plus.

Aujourd'hui, toutes les émotions refont surface, car Victor allait fêter son 24e anniversaire.

J'ai fait la connaissance de Victor en 2019, lorsqu'il a fait son entrée dans le championnat du monde 300 avec le team Freudenberg KTM. Un adolescent calme, très poli, bien élevé, il a toujours fait de gros efforts pour me parler en allemand.

Son talent était évident, il a remporté cinq de ses 42 courses dans le championnat du monde Supersport 300, il est monté une autre fois sur la troisième marche du podium. Six pole positions soulignent en outre sa vitesse.

Sa première victoire, le 7 août 2021 à Most, reste particulièrement gravée dans ma mémoire. À l'époque, Steeman avait mis fin à une longue période de disette pour KTM.

Malgré cette victoire, Steeman n'a terminé le championnat du monde qu'en dixième position. Pour la saison 2022, il a rejoint l'équipe championne du monde MTM Kawasaki. Victor avait alors remporté quatre courses et était monté cinq fois sur le podium. Avant le week-end de Portimao, il avait encore des chances théoriques de devenir champion du monde.

Steeman a été plongé dans un coma artificiel après l'accident - et ne s'est jamais réveillé.

Quelques jours après la mort de Victor, sa mère Flora van Limbeek a été victime d'une crise cardiaque et son mari Willem n'a pas pu la ramener à la vie malgré ses efforts. Cette femme de 59 ans était la plus grande fan de Victor, sa perte était trop lourde à porter pour son cœur.

Mes pensées vont aujourd'hui à Willem Steeman et aux proches de Victor et Flora. Qu'ils trouvent force et réconfort et qu'ils se souviennent des bons moments.