Emozioni a fior di pelle: Victor Steeman oggi compie 24 anni

Per me l'8 ottobre è stato il punto più basso della grande stagione 2022 in termini sportivi, quando Victor Steeman ha perso la sua giovane vita in seguito a un incidente a Portimao.

L'incidente è avvenuto al terzo giro della prima gara della Supersport 300 di sabato pomeriggio: Steeman ha avuto un highsider alla curva 14 ed è stato travolto frontalmente da un avversario che lo seguiva. Nessuno dei due piloti ha avuto scampo e la gara è stata interrotta immediatamente.

Steeman è stato curato a lungo nella ghiaia, sottoposto a respirazione artificiale e rianimato. I medici sono riusciti a stabilizzare il 22enne a tal punto che è stato trasportato in elicottero dall'Autodromo do Algarve all'ospedale di Faro poco dopo le 13.30 ora locale.

A Faro, il vicecampione del mondo è stato sottoposto sabato sera a un intervento chirurgico alla testa per alleviare la pressione sul cervello. Steeman aveva riportato lesioni gravissime alla testa nella caduta e nella notte del 12 ottobre, dopo aver consultato i genitori di Victor, sono state interrotte le misure di supporto vitale.

Già allora era impossibile trovare le parole giuste per descrivere questa tragedia. Un giovane uomo aveva perso la vita sul circuito di gara, facendo ciò che amava di più.

Oggi tutte le emozioni tornano a galla perché Victor avrebbe festeggiato il suo 24° compleanno.

Ho conosciuto Victor nel 2019, quando ha partecipato al Campionato del Mondo 300cc con il Team Freudenberg KTM. Un adolescente tranquillo, molto educato, ben educato, che si sforzava sempre di parlare tedesco con me.

Il suo talento era evidente, ha vinto cinque delle sue 42 gare nel Campionato mondiale Supersport 300 e in un'altra occasione è salito sul terzo gradino del podio. Anche le sei pole position sottolineano la sua velocità.

Ricordo in particolare la sua prima vittoria il 7 agosto 2021 a Most. In quell'occasione, Steeman pose fine a un lungo periodo di inattività per KTM.

Nonostante questa vittoria, Steeman concluse il Campionato del Mondo solo al decimo posto e passò al team campione del mondo MTM Kawasaki per la stagione 2022. All'epoca Victor vinse quattro gare e salì sul podio cinque volte. Prima del weekend di Portimao, aveva ancora una possibilità teorica di diventare campione del mondo.

Dopo l'incidente, Steeman è entrato in coma indotto e non si è più risvegliato.

Pochi giorni dopo la morte di Victor, sua madre Flora van Limbeek ha avuto un infarto e suo marito Willem non è riuscito a riportarla in vita nonostante i suoi sforzi. La 59enne era la più grande fan di Victor e la sua perdita è stata troppo forte per il suo cuore.

I miei pensieri oggi sono rivolti a Willem Steeman e alle famiglie di Victor e Flora. Che possano trovare forza e conforto e ricordare i bei momenti.