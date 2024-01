Emoções à flor da pele: Victor Steeman faria hoje 24 anos

Para mim, o dia 8 de outubro foi o ponto mais baixo da grande temporada de 2022 em termos desportivos, quando Victor Steeman perdeu a sua jovem vida na sequência de um acidente em Portimão.

O acidente ocorreu na terceira volta da primeira corrida da Supersport 300, na tarde de sábado: Steeman teve um highsider na curva 14 e foi abalroado de frente por um adversário que o seguia. Nenhum dos pilotos teve qualquer hipótese e a corrida foi imediatamente interrompida.

Steeman foi tratado durante muito tempo na gravilha, recebeu respiração artificial e foi reanimado. Os médicos conseguiram estabilizar o jovem de 22 anos de tal forma que ele pôde ser transportado de helicóptero do Autódromo do Algarve para o hospital em Faro pouco depois das 13h30, hora local.

Em Faro, o vice-campeão do mundo foi operado à cabeça no sábado à noite para aliviar a pressão no cérebro. Steeman tinha sofrido ferimentos gravíssimos na cabeça durante a queda e, na noite de 12 de outubro, as medidas de suporte de vida foram suspensas após consulta dos pais de Victor.

Mesmo nessa altura, era impossível encontrar as palavras certas para descrever esta tragédia. Um jovem tinha perdido a vida na pista de corridas - a fazer o que mais gostava.

Hoje, todas as emoções voltam à tona, pois Victor estaria a celebrar o seu 24º aniversário.

Conheci o Victor em 2019, quando ele entrou no Campeonato do Mundo de 300cc com a equipa Freudenberg KTM. Um adolescente tranquilo, muito educado e bem-educado, que sempre fez um grande esforço para falar alemão comigo.

O seu talento era óbvio, ganhou cinco das 42 corridas que disputou no Campeonato do Mundo de Supersport 300 e terminou em terceiro lugar no pódio noutra ocasião. Seis pole positions também demonstram a sua velocidade.

Lembro-me particularmente da sua primeira vitória, a 7 de agosto de 2021, em Most. Nessa altura, Steeman pôs fim a um longo período de seca para a KTM.

Apesar desta vitória, Steeman apenas terminou o Campeonato do Mundo em décimo lugar e mudou para a equipa campeã mundial MTM Kawasaki para a época de 2022. Na altura, Victor venceu quatro corridas e terminou no pódio cinco vezes. Antes do fim de semana de Portimão, ainda tinha uma hipótese teórica de se tornar campeão do mundo.

Steeman foi colocado em coma induzido após o acidente - e nunca mais acordou.

Poucos dias após a morte de Victor, a sua mãe Flora van Limbeek sofreu um ataque cardíaco e o seu marido Willem não conseguiu reanimá-la, apesar dos seus melhores esforços. Flora van Limbeek, de 59 anos, era a maior fã de Victor e a sua perda foi demasiado grave para o seu coração.

Os meus pensamentos vão hoje para Willem Steeman e para as famílias de Victor e Flora. Que encontrem força e conforto e recordem os bons momentos.