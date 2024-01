Críticas feroces: "El nuevo horario es un peligro"

La publicación del nuevo calendario para 2024 ha supuesto un duro despertar para los pilotos y equipos de las dos categorías de Supersport: La incorporación de la nueva categoría femenina significa que el tiempo para los entrenamientos libres se ha reducido a más de la mitad.

Antes, los pilotos del Campeonato del Mundo de Supersport tenían dos sesiones de entrenamientos libres de 45 minutos, pero ahora sólo una de 40 minutos antes de la calificación. Los jóvenes de la categoría de 300cc tenían dos sesiones de 30 minutos, ahora sólo una de 25.

Anteriormente, la clasificación para ambas categorías se realizaba el sábado por la mañana y la primera carrera por la tarde. Había un calentamiento de 15 minutos antes de la segunda carrera del domingo.

Como la Superpole en ambas clases de Supersport se celebrará el viernes por la tarde a partir de este año, habrá un calentamiento de 10 minutos antes de las carreras del sábado y del domingo. Sin embargo, esto no ayuda al trabajo de puesta a punto de las motos.

"El nuevo horario no es bueno para la categoría de 300cc", ha criticado un reputado director de equipo a SPEEDWEEK.com. "Y es peligroso para los recién llegados. Con sólo 25 minutos de entrenamientos, tienes que entrar en la Superpole, donde todo el mundo tiene la cabeza gacha porque tiene que seguir a los demás. No hay tiempo para preparar la moto. Además, hay otras dos carreras (Campeonato del Mundo Femenino y SSP300 - el autor) antes de las carreras de Superbike con el estricto límite de tiempo debido a la retransmisión televisiva. En caso de cancelación, casi no hay tiempo para una reanudación normal, y las carreras se acortarán sin duda".

Calificó de "aún más peligroso" el hecho de que en el futuro las vueltas más rápidas de la primera carrera decidan quién forma las tres primeras filas de la parrilla en la segunda. Y añadió: "En Aragón, por ejemplo, el tiempo por vuelta es de más de 2 minutos. En los entrenamientos libres pueden dar un máximo de diez vueltas. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero es un peligro para los pilotos jóvenes e inexpertos de esta categoría. Me pregunto qué tiene pensado Dorna con la categoría pequeña. En el BSB se disputan ocho carreras en un día, hay tiempo de sobra. ¿Por qué tiene que acabar el día a las 16.00 horas?".

De momento, no he encontrado ningún equipo que esté a favor del nuevo horario. "Es un poco chocante para todos", comenta el director de uno de los equipos punteros del Mundial de Supersport, que también desea permanecer en el anonimato porque no quiere hacerse impopular ante Dorna. "En última instancia, todo el mundo tiene que aceptarlo. Una sesión de entrenamientos libres antes de la calificación no es mucho, no existe en ningún otro campeonato del mundo. Estoy seguro de que habrá comentarios muy críticos al respecto durante la temporada".

Sobre las nuevas normas relativas a la parrilla de salida para la segunda carrera, dijo: "Es un poco como en las Superbikes, donde ha habido una carrera de Superpole durante años. Creo que es bueno para los espectadores porque la parrilla de salida se mezclará un poco, habrá mucha acción. Todavía tenemos que averiguar qué efecto tendrá durante un fin de semana de carreras, lo veremos en Phillip Island. Es una pena que los pilotos vayan a tener menos tiempo sobre la moto, y a nosotros como equipo también nos gustaría tener más tiempo en los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera. Otra novedad es que ahora la clasificación es el viernes. Antes era el sábado, seguido de la carrera. Esto significa que ahora la acción ya está en pleno apogeo el viernes".

El tiempo de entrenamiento para los pilotos de Superbike es el que menos se ha recortado. Sus FP1 y FP2 seguirán durando 45 minutos, sólo el FP3 se ha acortado de 30 a 20 minutos.

Programa 2024:



VIERNES

09.00-09.25 - WCR - Entrenamientos libres

09.40-10.05 - SSP300 - Entrenamientos libres

10.20-11.05 - SBK - Entrenamientos libres 1

11.20-12.00 - SSP - Entrenamientos libres

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Entrenamientos Libres 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SÁBADO

09.00-09.20 - SBK - Libres 3

09.30-09.40 - WCR - Warm-up

09.50-10.00 - SSP300 - Warm-up

10.10-10.20 - SSP - Warm-up

11.00-11.15 - SBK - Superpole

11.50 - WCR - Carrera 1

12.45 - SSP300 - Carrera 1

14.00 - SBK - Carrera 1

15.15 - SSP - Carrera 1



DOMINGO

09.00-09.10 - SBK - Calentamiento

09.20-09.30 - WCR - Calentamiento

09.40-09.50 - SSP300 - Calentamiento

10.00-10.10 - SSP - Calentamiento

11.00 - SBK - Carrera Superpole

11.50 - WCR - Carrera 2

12.45 - SSP300 - Carrera 2

14.00 - SBK - Carrera 2

15.15 - SSP - Carrera 2