Critique virulente : "Le nouveau calendrier est un danger".

La publication du nouveau calendrier pour 2024 a été un réveil brutal pour les pilotes et les équipes des deux catégories Supersport : L'ajout de la nouvelle catégorie féminine fait que la durée des essais libres a été réduite de plus de moitié.

Jusqu'à présent, les pilotes du Championnat du monde Supersport disposaient de deux fois 45 minutes d'entraînement libre, mais désormais, ils n'ont plus droit qu'à une seule fois 40 minutes avant de passer aux qualifications. Les jeunes de la catégorie 300 disposaient de deux fois 30 minutes, contre 25 minutes actuellement.

Jusqu'à présent, les qualifications des deux catégories se déroulaient le samedi matin et la première course avait lieu l'après-midi. La deuxième course du dimanche était précédée d'un échauffement de 15 minutes.

Comme, à partir de cette année, la Superpole dans les deux catégories Supersport se déroulera déjà le vendredi après-midi, il y aura 10 minutes de warm-up avant les courses du samedi et du dimanche. Mais cela n'est d'aucune aide pour le travail de réglage des motos.

"Le nouvel horaire n'est pas bon pour la catégorie 300", a critiqué un team manager renommé auprès de SPEEDWEEK.com. "Et pour les nouveaux venus, c'est dangereux. Avec seulement 25 minutes d'entraînement, il faut aller à la superpole où tout le monde baisse la tête parce qu'il faut suivre les autres. Il n'y a pas de temps pour régler la moto. A cela s'ajoute le fait qu'avant les courses de Superbike, avec un timing très strict en raison de la retransmission télévisée, il y a deux autres courses (Championnat du monde féminin et SSP300 - l'auteur). En cas d'interruption, il ne reste presque pas de temps pour un nouveau départ normal, les courses seront certainement écourtées".

Il a qualifié d'"encore plus dangereux" le fait qu'à l'avenir, les meilleurs tours de course de la première course décideront qui formera les trois premières lignes de départ de la deuxième course. Et d'ajouter : "Par exemple, en Aragon, le temps au tour est supérieur à deux minutes. En essais libres, ils peuvent faire dix tours maximum. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais pour les jeunes pilotes et les pilotes inexpérimentés de cette catégorie, c'est un danger. Je me demande ce que la Dorna veut faire de cette petite classe ? En BSB, ils font huit courses en un jour, il y a suffisamment de temps. Pourquoi faut-il que la journée se termine à 16 heures" ?

Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'équipe qui s'exprime positivement sur le nouvel horaire. "C'est un petit choc pour tout le monde", a fait remarquer le manager d'une équipe de pointe du championnat du monde Supersport, qui souhaite également rester anonyme car il ne veut pas se rendre impopulaire auprès de Dorna. "En fin de compte, tout le monde doit faire avec. Une séance d'essais libres avant les qualifications, ce n'est pas grand-chose, cela n'existe dans aucun autre championnat autour du globe. Je suis sûr qu'il y aura des commentaires très critiques à ce sujet pendant la saison".

Concernant les nouvelles règles relatives à la grille de départ de la deuxième course, il a déclaré : "Cela s'inspire un peu des Superbikes, où la course Superpole existe depuis des années. Je pense que c'est une bonne chose pour les spectateurs, car la grille de départ sera un peu chamboulée, il y aura beaucoup d'action. Nous devons encore découvrir l'effet que cela aura pendant un week-end de course, nous le verrons à Phillip Island. Ce qui est dommage, c'est qu'au final, les pilotes ont moins de temps sur la moto, et nous aussi, en tant qu'équipe, nous aimerions avoir plus de temps en essais libres, en qualifications et en course. Une autre nouveauté est que les qualifications ont lieu le vendredi. Jusqu'à présent, elle avait lieu le samedi, suivie de la course. Cela signifie que les choses se déroulent désormais pleinement dès le vendredi".

C'est le temps d'entraînement des pilotes de Superbike qui a été le moins réduit. Leurs FP1 et FP2 se déroulent toujours sur 45 minutes, seule la FP3 a été réduite de 30 à 20 minutes.

Horaire 2024 :



VENDREDI

09.00-09.25 - WCR - Essais libres

09.40-10.05 - SSP300 - Essais libres

10.20-11.05 - SBK - Essai libre 1

11.20-12.00 - SSP - Essais libres

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Essais libres 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SAMEDI

09.00-09.20 - SBK - Essais libres 3

09.30-09.40 - WCR - Warm-up

09.50-10.00 - SSP300 - Warm-up

10.10-10.20 - SSP - warm-up

11.00-11.15 - SBK - Superpole

11.50 - WCR - Course 1

12.45 - SSP300 - course 1

14.00 - SBK - Course 1

15.15 - SSP - course 1



DIMANCHE

09.00-09.10 - SBK - warm-up

09.20-09.30 - WCR - Warm-up

09.40-09.50 - SSP300 - warm-up

10.00-10.10 - SSP - warm-up

11.00 - SBK - course de superpole

11.50 - WCR - Course 2

12.45 - SSP300 - Course 2

14.00 - SBK - Course 2

15.15 - SSP - Course 2