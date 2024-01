Critiche feroci: "Il nuovo orario è un pericolo".

Per poter accogliere il nuovo Campionato del Mondo di Motociclismo femminile, è stato necessario modificare il calendario della SBK per il 2024. Un disastro per le due classi Supersport: Il loro tempo di allenamento è stato più che dimezzato.

La pubblicazione del nuovo calendario per il 2024 è stato un brusco risveglio per i piloti e i team delle due classi Supersport: L'aggiunta della nuova classe femminile significa che il tempo per le prove libere è stato più che dimezzato.

In precedenza, i piloti del Campionato mondiale Supersport avevano a disposizione due sessioni di prove libere da 45 minuti, ma ora solo una sessione da 40 minuti prima delle qualifiche. I giovani della classe 300cc avevano a disposizione due sessioni da 30 minuti, ora solo una da 25 minuti.

In precedenza, le qualifiche per entrambe le classi si svolgevano il sabato mattina, mentre la prima gara aveva luogo nel pomeriggio. Prima della seconda gara di domenica, c'era un warm-up di 15 minuti.

Poiché da quest'anno la Superpole di entrambe le classi Supersport si terrà il venerdì pomeriggio, ci sarà un warm-up di 10 minuti prima delle gare del sabato e della domenica. Tuttavia, questo non aiuta il lavoro di messa a punto delle moto.

"Il nuovo programma non va bene per la classe 300cc", ha criticato un noto team manager a SPEEDWEEK.com. "Ed è pericoloso per i nuovi arrivati. Con soli 25 minuti di prove, si deve entrare in Superpole dove tutti hanno la testa bassa perché devono seguire gli altri. Non c'è tempo per sistemare la moto. Inoltre, prima delle gare Superbike ci sono altre due gare (Campionato del Mondo Femminile e SSP300 - l'autore) con un limite di tempo rigoroso dovuto alla trasmissione televisiva. In caso di annullamento, non c'è quasi tempo per una normale ripartenza e le gare saranno sicuramente accorciate".

Ha definito "ancora più pericoloso" il fatto che in futuro i giri più veloci della prima gara decideranno chi formerà le prime tre file della griglia di partenza della seconda gara. Ha aggiunto: "Ad Aragon, ad esempio, il tempo sul giro è superiore a 2 minuti. Nelle prove libere possono fare al massimo dieci giri. Non so chi abbia avuto l'idea, ma è un pericolo per i giovani piloti e per i piloti inesperti di questa classe. Mi chiedo cosa abbia in mente la Dorna con la classe piccola. Nel BSB si disputano otto gare in un giorno, c'è tutto il tempo necessario. Perché la giornata deve finire alle 16.00?".

Finora non ho trovato nessun team favorevole al nuovo orario. "È un po' uno shock per tutti", ha commentato il manager di uno dei top team del Campionato del Mondo Supersport, che desidera rimanere anonimo perché non vuole rendersi impopolare con la Dorna. "In definitiva, tutti devono farsene una ragione. Una sessione di prove libere prima delle qualifiche non è molto, non esiste una cosa del genere in nessun altro campionato del mondo. Sono sicuro che nel corso della stagione ci saranno commenti molto critici al riguardo".

Sulle nuove regole relative alla griglia di partenza della seconda gara, ha detto: "È un po' come nelle Superbike, dove da anni c'è la Superpole. Penso che sia un bene per gli spettatori perché la griglia di partenza sarà un po' confusa e ci sarà molta azione. Dobbiamo ancora scoprire che effetto avrà durante il weekend di gara, lo vedremo a Phillip Island. È un peccato che i piloti abbiano meno tempo a disposizione sulla moto, e anche noi come squadra vorremmo avere più tempo a disposizione nelle prove libere, nelle qualifiche e in gara. Un'altra novità è che le qualifiche si svolgeranno il venerdì. In precedenza erano il sabato, seguite dalla gara. Ciò significa che ora l'azione è già in pieno svolgimento il venerdì".

I tempi di allenamento per i piloti della Superbike sono stati ridotti al minimo. Le FP1 e le FP2 continueranno a durare 45 minuti, mentre solo le FP3 sono state ridotte da 30 a 20 minuti.

Programma 2024:



VENERDI'

09.00-09.25 - WCR - Prove libere

09.40-10.05 - SSP300 - Prove libere

10.20-11.05 - SBK - Prove libere 1

11.20-12.00 - SSP - Prove libere

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Prove libere 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SABATO

09.00-09.20 - SBK - Prove libere 3

09.30-09.40 - WCR - Riscaldamento

09.50-10.00 - SSP300 - Riscaldamento

10.10-10.20 - SSP - Riscaldamento

11.00-11.15 - SBK - Superpole

11.50 - WCR - Gara 1

12.45 - SSP300 - Gara 1

14.00 - SBK - Gara 1

15.15 - SSP - Gara 1



DOMENICA

09.00-09.10 - SBK - Riscaldamento

09.20-09.30 - WCR - Riscaldamento

09.40-09.50 - SSP300 - Riscaldamento

10.00-10.10 - SSP - Riscaldamento

11.00 - SBK - Gara di superpole

11.50 - WCR - Gara 2

12.45 - SSP300 - Gara 2

14.00 - SBK - Gara 2

15.15 - SSP - Gara 2