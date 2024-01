Críticas ferozes: "O novo horário é um perigo"

A fim de acomodar o novo Campeonato do Mundo de Motociclismo para mulheres, o calendário SBK para 2024 teve de ser ajustado. Um desastre para as duas classes Supersport: O seu tempo de treino foi reduzido para mais de metade.

A publicação do novo calendário para 2024 foi um rude despertar para os pilotos e equipas das duas classes Supersport: A adição da nova classe feminina significa que o tempo para os treinos livres foi reduzido para mais de metade.

Anteriormente, os pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport tinham duas sessões de treinos livres de 45 minutos, mas agora apenas uma sessão de 40 minutos antes da qualificação. Os jovens da classe 300cc tinham duas sessões de 30 minutos, mas agora apenas uma sessão de 25.

Anteriormente, a qualificação para ambas as classes era efectuada no sábado de manhã, com a primeira corrida a ter lugar à tarde. Havia um warm-up de 15 minutos antes da segunda corrida no domingo.

Como a Superpole em ambas as classes Supersport será realizada na sexta-feira à tarde a partir deste ano, haverá um warm-up de 10 minutos antes das corridas de sábado e domingo. No entanto, isto não ajuda no trabalho de afinação das motas.

"O novo horário não é bom para a classe de 300cc", criticou um famoso chefe de equipa ao SPEEDWEEK.com. "E é perigoso para os recém-chegados. Com apenas 25 minutos de treinos, temos de ir para a Superpole onde todos têm a cabeça baixa porque têm de seguir os outros. Não há tempo para preparar a mota. Além disso, há duas outras corridas (Campeonato do Mundo Feminino e SSP300 - o autor) antes das corridas de Superbike com um limite de tempo rigoroso devido à transmissão televisiva. No caso de um cancelamento, quase não há tempo para um recomeço normal e as corridas serão certamente encurtadas."

Ele descreveu o facto de, no futuro, as voltas mais rápidas da primeira corrida decidirem quem forma as três primeiras filas da grelha na segunda corrida como "ainda mais perigoso". Acrescentou: "Em Aragão, por exemplo, o tempo por volta é superior a 2 minutos. Nos treinos livres podem fazer um máximo de dez voltas. Não sei quem teve a ideia, mas é um perigo para os jovens pilotos e para os pilotos inexperientes desta categoria. Pergunto-me o que é que a Dorna tem em mente com a classe pequena? No BSB fazem oito corridas num dia, há muito tempo. Porque é que o dia tem de acabar às 16h00?

Até agora, não encontrei nenhuma equipa que seja a favor do novo horário. "É um choque para todos", comentou o diretor de uma das equipas de topo do Campeonato do Mundo de Supersport, que também deseja manter o anonimato porque não quer tornar-se impopular junto da Dorna. "Em última análise, todos têm de aceitar a situação. Uma sessão de treinos livres antes da qualificação não é muito, não existe tal coisa em nenhum outro campeonato do mundo. Estou certo de que haverá comentários muito críticos sobre o assunto durante a época."

Sobre as novas regras relativas à grelha de partida para a segunda corrida, disse: "É um pouco como nas Superbikes, onde há anos existe uma corrida de Superpole. Penso que é bom para os espectadores porque a grelha de partida vai estar um pouco misturada, vai haver muita ação. Ainda temos de descobrir o efeito que isto terá durante um fim de semana de corrida, veremos em Phillip Island. É uma pena que os pilotos tenham menos tempo na moto e nós, como equipa, também gostaríamos de ter mais tempo nos treinos livres, na qualificação e na corrida. Outra novidade é o facto de a qualificação ser agora na sexta-feira. Anteriormente, era no sábado, seguida da corrida. Isto significa que a ação já está em pleno andamento na sexta-feira".

O tempo de treino para os pilotos de Superbike foi reduzido ao mínimo. Os seus FP1 e FP2 continuarão a decorrer durante 45 minutos, apenas o FP3 foi encurtado de 30 para 20 minutos.

Calendário 2024:



SEXTA-FEIRA

09.00-09.25 - WCR - Treinos livres

09h40-10h05 - SSP300 - Treinos livres

10.20-11.05 - SBK - Treino livre 1

11.20-12.00 - SSP - Treinos livres

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Treino Livre 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SÁBADO

09h00-09h20 - SBK - Treinos Livres 3

09h30-09h40 - WCR - Aquecimento

09h50-10h00 - SSP300 - Aquecimento

10.10-10.20 - SSP - Aquecimento

11.00-11.15 - SBK - Superpole

11.50 - WCR - Corrida 1

12h45 - SSP300 - Corrida 1

14.00 - SBK - Corrida 1

15h15 - SSP - Corrida 1



DOMINGO

09h00-09h10 - SBK - Aquecimento

09h20-09h30 - WCR - Aquecimento

09h40-09h50 - SSP300 - Aquecimento

10h00-10h10 - SSP - Aquecimento

11.00 - SBK - Corrida de Superpole

11.50 - WCR - Corrida 2

12h45 - SSP300 - Corrida 2

14.00 - SBK - Corrida 2

15.15 - SSP - Corrida 2