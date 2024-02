Freudenberg KTM : 50 ans de tradition dans le sport automobile

Cette année, Michael Freudenberg, le fondateur et chef senior du Racing Team Freudenberg de Bischofswerda, en Saxe, fête deux anniversaires. D'une part, il fêtera son 70e anniversaire le 8 octobre et d'autre part, il fêtera ses 50 ans de course automobile, puisqu'il a commencé sa carrière active en 1974.

Il a commencé comme pilote de kart avec un kart de 250 cm3 qu'il avait construit lui-même. En 1976, il est passé aux deux roues. Dans un premier temps, il a fallu utiliser une MZ 125, qui était à l'époque le modèle habituel des coureurs de RDA. Après l'abandon de la course sur route chez MZ, il n'était pas facile d'obtenir du matériel compétitif. En revanche, la tendance à prendre davantage d'initiatives personnelles s'est accrue.

Au début, les succès de Michaels Freudenberg étaient limités avec un matériel généralement inférieur sur le plan technique, mais en 1985, il a réussi à percer dans la "catégorie monocylindre jusqu'à 250 cm3" en devenant vice-champion. La catégorie supérieure de la RDA était la catégorie des bicylindres, dans laquelle des Yamaha, des Rotax ou d'autres marques similaires de production occidentale étaient utilisées dans des cadres de fabrication maison ou même des Racer de production entiers.

Michael Freudenberg était en tout cas arrivé très haut lorsqu'il a remporté trois titres de champion consécutifs en 1987, 1988 et 1989 dans la catégorie des motos monocylindres et qu'il a également fait bonne figure dans les courses pour la 'Coupe de la paix et de l'amitié' contre l'élite des bocks de l'Est.

Après le bouleversement politique et la réunification de l'Allemagne, gagner sa vie et souvent se réorienter professionnellement étaient les premières priorités des citoyens de la RDA. Rares sont ceux qui ont pu consacrer du temps et de l'argent aux courses. Après de longues réflexions, Freudenberg a finalement fondé une auto-école, qui a ensuite été complétée par un centre de motos et de voitures.

Lorsqu'un jeune homme de la région a voulu devenir pilote de course et a demandé conseil et soutien à Michael Freudenberg, le projet a été relancé. En 1996, il a fondé sa propre équipe de course. Le premier grand succès national de l'équipe Racing Freudenberg a eu lieu en 2000, l'année du millénaire, lorsque Dirk Heidolf est devenu vice-champion d'Allemagne dans la catégorie 250. En 2001, 'Heidi' a réitéré ce succès.

Le premier titre a été remporté par le fils de Michael, Carsten, qui a gagné la MZ Cup en 2001 et 2002. En 2006, le Suisse Dominique Aegerter, qui a terminé l'IDM 125 à la deuxième place du classement général, a été le prochain vice-champion de l'équipe.

En 2010, l'équipe Freudenberg Racing Team a atteint les sommets au niveau national. Luca Grünwald est devenu champion d'Allemagne en 125, devant son coéquipier Toni Finsterbusch. Ce résultat a été encore amélioré deux ans plus tard, lorsque Florian Alt a été sacré champion d'Allemagne en IDM 125 et Luca Grünwald en IDM Moto3.

Le plus grand succès de l'équipe a été fêté en 2013, lorsque le Tchèque Karel Hanika est devenu champion d'Europe Moto3. Mais la huitième place de Luca Grünwald en tant que pilote wild-card au Grand Prix du Sachsenring 2012 "... a été une expérience sensationnelle pour nous", constate Michael Freudenberg avec le recul.

D'autres titres nationaux ont suivi en 2015, lorsque Tim Georgi et Jonas Geitner sont devenus champions IDM dans les catégories Moto3 Standard et Moto3 GP. En 2017, Tim Georgi a réitéré son titre dans une catégorie Moto3 qui, après l'abandon du statut officiel de championnat allemand, s'appelait toutefois ADAC Northern Europe Cup. Celle-ci s'est terminée dans une impasse.

L'IDM a alors installé la catégorie 300 Series, pas encore en tant que championnat officiel dans un premier temps. Elle a néanmoins été remportée par Jan-Ole Jähnig, un pilote Freudenberg-KTM. Par la suite, on s'est aventuré de plus en plus sur la scène internationale, avec de plus grands efforts. Ainsi, en 2018, Luca Grünwald a de nouveau assuré la première victoire en championnat du monde de l'histoire de l'équipe lors de la course du championnat du monde Supersport-300 à Assen. Le pilote polyvalent de Waldkraiburg a terminé la saison à la quatrième place du championnat du monde.

Après que Max Enderlein en 2018 et 2019 en IDM Supersport et Lennox Lehmann en 2020 et 2021 en IDM Supersport 300 aient assuré d'autres titres nationaux, l'année 2023 a de nouveau fait partie des plus fructueuses au niveau international. Lennox Lehmann a offert à l'écurie saxonne de Michael et Carsten Freudenberg, 51 ans, une nouvelle victoire dans le championnat du monde 300 lors de la course sec/pluie de Most. Dirk Geiger a parfois mené le championnat du monde avant de terminer quatrième.

Cette année, le champion en titre néerlandais Jeffrey Buis et Phillip Tonn vont à la chasse aux points dans le championnat du monde Supersport-300 pour l'équipe Freudenberg KTM - Paligo Racing. L'Allemand est par ailleurs en lice pour le titre en IDM Supersport 300.