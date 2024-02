Freudenberg KTM: 50 anni di tradizione nelle corse

Michael Freudenberg, fondatore e capo del Racing Team Freudenberg di Bischofswerda in Sassonia, festeggia quest'anno due anniversari. In primo luogo, l'8 ottobre festeggia il suo 70° compleanno e, in secondo luogo, 50 anni di corse, dato che ha iniziato la sua carriera attiva nel 1974.

Ha iniziato come pilota di kart con un kart fatto in casa da 250 cc. Nel 1976 è passato alle due ruote. Inizialmente, dovette utilizzare una MZ da 125 cc, che all'epoca era comune per i piloti della DDR. Dopo l'abbandono delle corse su strada da parte della MZ, all'epoca non era facile reperire materiale competitivo. Al contrario, crebbe la tendenza a prendere più iniziative.

Inizialmente, i successi di Michaels Freudenberg furono limitati da materiale per lo più tecnicamente inferiore, ma nel 1985 fece il suo ingresso in scena con il secondo posto nella "classe monocilindrica fino a 250 cc". La categoria di punta della DDR era quella delle bicilindriche, in cui Yamaha, Rotax o macchine occidentali simili venivano utilizzate in telai fatti in casa o addirittura in interi bolidi di serie.

Michael Freudenberg aveva certamente raggiunto il top quando vinse tre titoli di campionato consecutivi nella classe delle moto monocilindriche nel 1987, 1988 e 1989 e fece un'ottima figura anche nelle gare per la "Coppa per la pace e l'amicizia" contro l'élite della Germania Est.

Dopo gli sconvolgimenti politici e la riunificazione della Germania, il guadagnarsi da vivere e spesso una nuova carriera erano in cima all'agenda dei cittadini della DDR. Solo pochi avevano tempo e denaro per correre. Dopo molte riflessioni, Freudenberg fondò una scuola di guida, che in seguito fu ampliata con un centro per moto e auto.

Quando un giovane della regione volle diventare un pilota da corsa e chiese a Michael Freudenberg consigli e sostegno, la palla ricominciò a girare. Nel 1996 ha fondato la sua squadra corse. Il Racing Team Freudenberg ha festeggiato il suo primo grande successo nazionale nel 2000, quando Dirk Heidolf è diventato vicecampione tedesco nella categoria 250cc. Heidi' ha ripetuto questo successo nel 2001.

Il figlio di Michael, Carsten, si occupò personalmente delle prime vittorie del titolo, vincendo l'allora MZ Cup nel 2001 e nel 2002. Il successivo titolo di vicecampione del team è arrivato nel 2006 con il pilota svizzero Dominique Aegerter, che ha concluso la IDM 125 al secondo posto assoluto.

Nel 2010, il Freudenberg Racing Team ha raggiunto la vetta nazionale. Luca Grünwald è diventato campione tedesco 125cc davanti al suo compagno di squadra Toni Finsterbusch. Questo risultato è stato raggiunto due anni dopo, quando Florian Alt è diventato campione tedesco nella IDM 125 e Luca Grünwald nella IDM Moto3 nell'anno di transizione.

Il più grande successo di squadra è stato celebrato nel 2013, quando il pilota ceco Karel Hanika è diventato campione europeo Moto3. Ma anche l'ottavo posto di Luca Grünwald come wild card al Gran Premio del Sachsenring del 2012 "... è stata un'esperienza sensazionale per noi", dice Michael Freudenberg guardando indietro.

Altri titoli nazionali sono seguiti nel 2015, quando Tim Georgi e Jonas Geitner sono diventati campioni IDM rispettivamente nelle classi Moto3 Standard e Moto3 GP. Nel 2017, Tim Georgi ha ripetuto la vittoria del titolo nella categoria Moto3, denominata ADAC Northern Europe Cup dopo l'abbandono dello status di campionato ufficiale tedesco. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

La classe di serie 300cc è stata introdotta nell'IDM in quel periodo, inizialmente non ancora come campionato ufficiale. Tuttavia, fu vinta da Jan-Ole Jähnig da un pilota Freudenberg KTM. In seguito, il team si è avventurato sulla scena internazionale sempre di più e con maggiore impegno. Nel 2018, Luca Grünwald si è assicurato ancora una volta la prima vittoria nel Campionato del Mondo nella storia del team nella gara del Campionato del Mondo Supersport 300 ad Assen. L'arma polivalente di Waldkraiburg ha concluso la stagione al quarto posto nel Campionato del Mondo.

Dopo che Max Enderlein si era assicurato altri titoli nazionali nella IDM Supersport nel 2018 e nel 2019 e Lennox Lehmann nella IDM Supersport 300 nel 2020 e nel 2021, il 2023 è stato di nuovo uno degli anni di maggior successo a livello internazionale. Lennox Lehmann ha regalato alla squadra corse sassone di Michael e del cinquantunenne Carsten Freudenberg un'altra vittoria nel Campionato del Mondo 300cc nella gara asciutto/pioggia di Most. Dirk Geiger ha guidato il campionato del mondo per un po' e alla fine è arrivato quarto.

Quest'anno, il campione olandese in carica Jeffrey Buis e Phillip Tonn andranno a caccia di punti nel Campionato mondiale Supersport 300 per il team Freudenberg KTM - Paligo Racing. Il tedesco è anche in lizza per il titolo nella Supersport 300 IDM.