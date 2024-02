Freudenberg KTM: 50 anos de tradição em corridas

A equipa Freudenberg KTM - Paligo Racing é uma das duas únicas alemãs que restam no campeonato do mundo de corridas de estrada. Com 50 anos de experiência em desportos motorizados, o objetivo é vencer o Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano.

Michael Freudenberg, fundador e chefe da Racing Team Freudenberg de Bischofswerda, na Saxónia, celebra este ano dois aniversários. Em primeiro lugar, celebra o seu 70º aniversário a 8 de outubro e, em segundo lugar, 50 anos de corridas, uma vez que iniciou a sua carreira ativa em 1974.

Começou como piloto de kart com um kart caseiro de 250 cc. Em 1976, passou para as duas rodas. Inicialmente, teve de utilizar uma MZ de 125 cc, o que era comum para os pilotos da RDA na altura. Depois de a MZ ter abandonado as corridas de estrada, não foi fácil obter material de competição nessa altura. Em vez disso, a tendência para tomar mais iniciativa cresceu.

Inicialmente, os sucessos de Michaels Freudenberg foram limitados com material tecnicamente inferior, mas em 1985 ele fez a sua descoberta com o título de vice-campeão na "classe monocilíndrica até 250 cc". A categoria de topo da RDA era a classe de dois cilindros, na qual eram utilizadas máquinas Yamaha, Rotax ou similares de fabrico ocidental em quadros feitos em casa ou até mesmo em pilotos de produção completos.

Michael Freudenberg chegou ao topo quando ganhou três campeonatos consecutivos na categoria de motos monocilíndricas em 1987, 1988 e 1989 e também fez uma excelente figura nas corridas para a "Taça pela Paz e Amizade" contra a elite da Alemanha de Leste.

Após as convulsões políticas e a reunificação da Alemanha, ganhar a vida e, muitas vezes, uma nova carreira, passaram a estar no topo da agenda dos cidadãos da RDA. Só alguns tinham tempo e dinheiro para as corridas. Depois de muita reflexão, Freudenberg fundou finalmente uma escola de condução, que mais tarde foi alargada a um centro de motas e automóveis.

Quando um jovem da região quis tornar-se piloto de corridas e pediu conselhos e apoio a Michael Freudenberg, a bola começou a rolar novamente. Em 1996, fundou a sua própria equipa de corridas. A Racing Team Freudenberg celebrou o seu primeiro grande sucesso nacional no ano do milénio de 2000, quando Dirk Heidolf se tornou vice-campeão alemão na categoria de 250cc. Heidi' repetiu este sucesso em 2001.

O filho de Michael, Carsten, encarregou-se pessoalmente da conquista dos primeiros títulos ao vencer a então MZ Cup em 2001 e 2002. O próximo título de vice-campeão da equipa veio em 2006 com o piloto suíço Dominique Aegerter, que terminou a IDM 125 em segundo lugar na geral.

Em 2010, a Freudenberg Racing Team foi até ao topo a nível nacional. Luca Grünwald tornou-se campeão alemão de 125cc à frente do seu companheiro de equipa Toni Finsterbusch. Este feito foi superado dois anos mais tarde, quando Florian Alt se tornou campeão alemão na IDM 125 e Luca Grünwald na IDM Moto3 no ano de transição.

O maior sucesso da equipa foi celebrado em 2013, quando o piloto checo Karel Hanika se tornou campeão europeu de Moto3. Mas o oitavo lugar de Luca Grünwald, como piloto "wild card", no Grande Prémio de Sachsenring de 2012 "... foi também uma experiência sensacional para nós", diz Michael Freudenberg, olhando para trás.

Seguiram-se mais títulos nacionais em 2015, quando Tim Georgi e Jonas Geitner se tornaram campeões da IDM nas classes Moto3 Standard e Moto3 GP, respetivamente. Em 2017, Tim Georgi repetiu o título numa categoria de Moto3, que se chamava Taça ADAC da Europa do Norte, depois de o estatuto de campeonato oficial alemão ter sido abandonado. Esta categoria terminou num beco sem saída.

A classe da série 300cc foi instalada na IDM nessa altura, inicialmente ainda não como um campeonato oficial. No entanto, foi ganha por Jan-Ole Jähnig de um piloto da Freudenberg KTM. Depois disso, a equipa aventurou-se cada vez mais no palco internacional e com maior esforço. Em 2018, Luca Grünwald voltou a garantir a primeira vitória no Campeonato do Mundo da história da equipa na corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Assen. A arma polivalente de Waldkraiburg terminou a época em quarto lugar no Campeonato do Mundo.

Depois de Max Enderlein ter garantido mais títulos nacionais no IDM Supersport em 2018 e 2019 e Lennox Lehmann no IDM Supersport 300 em 2020 e 2021, 2023 foi novamente um dos anos de maior sucesso internacional. Lennox Lehmann deu à equipa de corrida saxónica de Michael e Carsten Freudenberg, de 51 anos, outra vitória no Campeonato do Mundo de 300cc na corrida seca/chuva em Most. Dirk Geiger liderou o campeonato do mundo durante algum tempo e terminou em quarto lugar no final.

Este ano, o atual campeão holandês Jeffrey Buis e Phillip Tonn vão andar à procura de pontos no Campeonato do Mundo de Supersport 300 para a equipa Freudenberg KTM - Paligo Racing. O alemão também está na luta pelo título no IDM Supersport 300.