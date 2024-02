Preparación en el fin del mundo: comodín para los checos

Detrás del exitoso equipo de 300cc RT Motorsport by SKM están el holandés Rob Vennegoor y el tuneador de Greven Frank Krekeler. Transportan la Kawasaki a Australia por primera vez para tomar la salida como invitados.

RT Motorsport by SKM

Füsport - RT Motorsports by SKM es un equipo consolidado en el Campeonato del Mundo de Supersport 300 y utiliza la Kawasaki Ninja 400. Las motos del especialista en puesta a punto Frank Krekeler están entre las más rápidas de la categoría y serán pilotadas por Íñigo Iglesias y Petr Svoboda en 2024. El checo ganó la carrera inaugural de la temporada en Assen el año pasado y durante mucho tiempo se le consideró aspirante al título. Sin embargo, debido a varios abandonos, el piloto de 21 años sólo terminó sexto al final.

En 2024, la temporada empezará antes para el equipo y para Svoboda, y no en un circuito europeo como es habitual. En Australia, el equipo Kawasaki participará en la primera ronda del campeonato australiano de 300cc con una wildcard, coincidiendo con el inicio de la temporada de Superbike en Philipp Island del 23 al 25 de febrero.

El viaje a Australia es un acontecimiento personal, especialmente para Vennegoor, que tiene debilidad por los pilotos australianos y ha ayudado a muchos a venir a Europa. Este es también el motivo de la colaboración con el patrocinador Füsport, un fabricante australiano de botas para motoristas.

"Estamos convencidos de que Petr encontrará rápidamente su camino en este nuevo circuito", afirma el director del equipo. "También es una experiencia especial para nosotros como equipo correr en Phillip Island por primera vez y venir a Australia con un piloto europeo, aunque llevo años ayudando a talentos australianos a venir a Europa". En resumen, el final de febrero será muy especial".

El viaje Down Under con Svoboda cuenta con el apoyo de Wepol. La empresa checa es el patrocinador personal del piloto de 21 años de Brno. Además, RT Motorsport by SKM se está expandiendo al Campeonato del Mundo de Supersport este año con el apoyo de Wepol, donde correrán dos Triumph con Jorge Navarro y John McPhee. De todos modos, están en el sitio.

"Gracias a nuestra colaboración con Wepol Racing Parts y Füsport, podemos mostrar nuestra pasión en un escenario global", dijo un encantado Vennegoor. "¡Me gustaría dar las gracias a Wepol Racing Parts y a Füsport en particular por esta maravillosa oportunidad!".