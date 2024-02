Préparation au bout du monde : Wildcard pour les Tchèques

Le Néerlandais Rob Vennegoor et le préparateur de Greven Frank Krekeler sont à l'origine du succès de l'équipe 300 RT Motorsport by SKM. Pour un départ invité, ils transportent la Kawasaki pour la première fois en Australie.

Füsport - RT Motorsports by SKM est une équipe bien établie dans le championnat du monde Supersport 300, elle utilise la Kawasaki Ninja 400. Les motos du spécialiste du tuning Frank Krekeler font partie des plus rapides du plateau et seront pilotées en 2024 par Inigo Iglesias et Petr Svoboda. L'année dernière, le Tchèque a remporté l'ouverture de la saison à Assen et a longtemps été considéré comme un prétendant au titre. Mais en raison de diverses défaillances, le jeune homme de 21 ans n'a finalement terminé que sixième au championnat du monde.

En 2024, la saison commencera plus tôt pour l'équipe et Svoboda et non pas sur un circuit européen comme c'est habituellement le cas. A Down Under, l'équipe Kawasaki participera avec une wildcard au premier tour de la série 300 australienne, en même temps que le coup d'envoi du Superbike sur Philipp Island du 23 au 25 février.

Le voyage en Australie est surtout un moment fort personnel pour Vennegoor, qui a un faible pour les pilotes australiens et qui a aidé beaucoup d'entre eux à venir en Europe. C'est de là que vient la collaboration avec le sponsor Füsport, un fabricant australien de bottes de moto.

"Nous sommes convaincus que Petr trouvera rapidement ses marques sur ce circuit qui est nouveau pour lui", estime le team manager. "De plus, le fait que nous soyons en action pour la première fois en tant qu'équipe à Phillip Island et que nous venions en Australie avec un pilote européen - même si cela fait des années que j'aide des talents australiens à venir en Europe - constitue une expérience particulière. Bref, la fin février sera très spéciale".

Le voyage vers Down Under avec Svoboda est soutenu par Wepol. L'entreprise tchèque est le sponsor personnel du jeune Brünner de 21 ans. De plus, RT Motorsport by SKM se développe cette année avec le soutien de Wepol dans le championnat du monde Supersport, où deux Triumph sont engagées avec Jorge Navarro et John McPhee. On est de toute façon sur place.

"Grâce à notre collaboration avec Wepol Racing Parts et Füsport, nous pouvons montrer notre passion sur une scène mondiale", s'est réjoui Vennegoor. "Je tiens à remercier Wepol Racing Parts et Füsport en particulier pour cette merveilleuse opportunité !"