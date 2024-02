Preparazione alla fine del mondo: jolly per i cechi

Dietro al team RT Motorsport by SKM, che ha riscosso un grande successo, ci sono l'olandese Rob Vennegoor e il preparatore di Greven Frank Krekeler. Per la prima volta trasporteranno la Kawasaki in Australia per una partenza come ospiti.

Füsport - RT Motorsports by SKM è un team affermato nel Campionato Mondiale Supersport 300 e utilizza la Kawasaki Ninja 400. Le moto dello specialista della messa a punto Frank Krekeler sono tra le più veloci del settore e saranno guidate da Inigo Iglesias e Petr Svoboda nel 2024. Il ceco ha vinto la stagione inaugurale ad Assen l'anno scorso ed è stato a lungo considerato come uno dei contendenti al titolo. Tuttavia, a causa di vari ritiri, il 21enne si è piazzato solo sesto alla fine.

Nel 2024, la stagione inizierà prima per il team e per Svoboda e non su una pista europea come di consueto. In Australia, il team Kawasaki parteciperà al primo round della serie australiana 300cc con una wildcard, in concomitanza con l'apertura della stagione Superbike a Philipp Island dal 23 al 25 febbraio.

Il viaggio in Australia è un momento importante, soprattutto per Vennegoor, che ha un debole per i piloti australiani e ne ha aiutati molti a venire in Europa. Questo è anche il motivo della collaborazione con lo sponsor Füsport, un produttore australiano di stivali da moto.

"Siamo convinti che Petr si troverà subito a suo agio su questa nuova pista", afferma il team manager. "È anche un'esperienza speciale per noi come squadra correre per la prima volta a Phillip Island e venire in Australia con un pilota europeo, anche se da anni aiuto i talenti australiani a venire in Europa". Insomma, la fine di febbraio sarà molto speciale".

Il viaggio Down Under con Svoboda è sostenuto da Wepol. L'azienda ceca è lo sponsor personale del 21enne di Brno. Inoltre, quest'anno RT Motorsport by SKM si sta espandendo nel Campionato mondiale Supersport con il supporto di Wepol, dove correranno due Triumph con Jorge Navarro e John McPhee. Sono comunque sul posto.

"Grazie alla collaborazione con Wepol Racing Parts e Füsport, possiamo mostrare la nostra passione su un palcoscenico globale", ha dichiarato un felicissimo Vennegoor. "Vorrei ringraziare in particolare Wepol Racing Parts e Füsport per questa splendida opportunità!".