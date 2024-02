Preparação no fim do mundo: wildcard para os checos

A Füsport - RT Motorsports by SKM é uma equipa estabelecida no Campeonato do Mundo de Supersport 300 e utiliza a Kawasaki Ninja 400. As motos do especialista em afinação Frank Krekeler estão entre as mais rápidas do campo e serão pilotadas por Inigo Iglesias e Petr Svoboda em 2024. O checo venceu a abertura da época em Assen no ano passado e foi durante muito tempo considerado como um candidato ao título. No entanto, devido a várias desistências, o jovem de 21 anos terminou apenas em sexto lugar.

Em 2024, a época vai começar mais cedo para a equipa e para Svoboda e não numa pista europeia, como é habitual. Na Austrália, a equipa Kawasaki vai participar na primeira ronda da série australiana de 300cc com um wildcard, coincidindo com a abertura da época de Superbike em Philipp Island, de 23 a 25 de fevereiro.

A viagem à Austrália é um ponto alto pessoal, especialmente para Vennegoor, que tem um fraquinho pelos pilotos australianos e ajudou muitos a virem para a Europa. Esta é também a razão da colaboração com o patrocinador Füsport, um fabricante australiano de botas para motociclismo.

"Estamos convencidos de que o Petr vai encontrar rapidamente o seu caminho nesta nova pista de corrida", diz o chefe de equipa. "É também uma experiência especial para nós, enquanto equipa, correr em Phillip Island pela primeira vez e vir para a Austrália com um piloto europeu - embora eu tenha ajudado talentos australianos a virem para a Europa durante anos. Em suma, o final de fevereiro será muito especial".

A viagem à Austrália com Svoboda é apoiada pela Wepol. A empresa checa é o patrocinador pessoal do jovem de 21 anos de Brno. Para além disso, a RT Motorsport by SKM está a expandir-se para o Campeonato do Mundo de Supersport este ano com o apoio da Wepol, onde dois Triumphs vão correr com Jorge Navarro e John McPhee. De qualquer forma, eles estão no local.

"Graças à nossa colaboração com a Wepol Racing Parts e a Füsport, podemos mostrar a nossa paixão num palco global", disse um satisfeito Vennegoor. "Gostaria de agradecer à Wepol Racing Parts e à Füsport em particular por esta maravilhosa oportunidade!"