Revalorisation par la FIM : une étape importante pour la Yamaha R3 Cup

Aucun autre constructeur ne s'engage autant dans la promotion des jeunes talents que Yamaha. Le programme bLU cRU couvre les courses sur route et le motocross ; des coupes ont été mises en place dans de nombreux pays et régions du monde, dont les meilleurs pilotes ont des chances d'accéder à des catégories supérieures.

Par exemple, la super finale R3, qui a lieu chaque saison, oppose les meilleurs pilotes des séries nationales. Le vainqueur est promu au niveau européen la saison suivante. Et pour le vainqueur du 'Yamaha R3 bLU cRU European Championship', Yamaha finance à nouveau une saison dans le championnat du monde Supersport 300 un an plus tard.

Depuis 2021, cette série est disputée dans le cadre du championnat du monde proche de la série et elle connaît une revalorisation pour 2024. En raison de son succès croissant et du grand nombre de participants internationaux, elle a reçu dès à présent le statut de 'FIM World Cup'. Cela s'accompagne d'un transfert de compétence de la FIM Europe à la fédération mondiale.

"Cette revalorisation est plus qu'une étape symbolique pour la R3 bLU cRU Cup", s'est réjoui Paolo Pavesio de Yamaha Europe. "En 2021, la première saison de la série R3, la grille de départ était essentiellement européenne. Cependant, au cours des deux dernières saisons, de plus en plus de pilotes d'outre-mer ont rejoint la R3 Series, de sorte que la grille de départ est désormais équitablement répartie entre les pilotes européens et ceux d'autres continents, principalement d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Australie. Avec des frais de participation fixes et un package clé en main, la série est à la fois rentable et constitue un tremplin idéal pour les jeunes pilotes sur la scène mondiale. Elle s'est également révélée être une catégorie de fournisseurs idéale pour le championnat du monde Supersport 300 - en 2024, neuf anciens pilotes bLU cRU participeront au championnat du monde !"

Autre nouveauté : à partir de cette année, les courses seront diffusées en direct en streaming, ce qui augmentera à nouveau l'attention et la visibilité dans le monde entier.

La R3 World Cup se déroulera lors de six événements Superbike en Europe (12 courses), le coup d'envoi de la saison sera donné à Barcelone (du 22 au 24 mars).