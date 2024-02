Aggiornamento FIM: pietra miliare per la Yamaha R3 Cup

Nessun altro costruttore è impegnato come Yamaha nella promozione dei giovani talenti. Il programma bLU cRU copre le corse su strada e il motocross; le coppe sono state implementate in molti Paesi e regioni del mondo, dando ai migliori piloti la possibilità di passare a categorie superiori.

Ad esempio, i migliori piloti delle serie nazionali si incontrano nella R3 Super Final, che si tiene ogni stagione. Il vincitore viene promosso a livello europeo nella stagione successiva. E per il vincitore del "Campionato Europeo Yamaha R3 bLU cRU", Yamaha finanzierà a sua volta una stagione nel Campionato Mondiale Supersport 300 un anno dopo.

Dal 2021, questa serie si svolge nell'ambito del Campionato del Mondo di produzione ed è in fase di aggiornamento per il 2024. Dato il suo crescente successo e il gran numero di partecipanti internazionali, è stato conferito lo status di "Coppa del Mondo FIM" con effetto immediato. Ciò significa che la responsabilità sarà trasferita dalla FIM Europa alla federazione mondiale.

"Questo riconoscimento è più di una pietra miliare simbolica per la R3 bLU cRU Cup", ha dichiarato con soddisfazione Paolo Pavesio di Yamaha Europe. "Nel 2021, la prima stagione della serie R3, il campo di partenza era prevalentemente europeo. Nelle ultime due stagioni, tuttavia, sempre più piloti provenienti da oltreoceano si sono uniti alla R3 Series, così che il campo di partenza è ora equamente diviso tra piloti europei e piloti provenienti da altri continenti, principalmente Asia, Sud America e Australia. Con una quota di iscrizione fissa e un pacchetto "chiavi in mano", la serie è economicamente vantaggiosa e rappresenta il trampolino di lancio ideale per i giovani piloti verso il palcoscenico mondiale. Si è anche dimostrata una categoria di alimentazione ideale per il Campionato del Mondo Supersport 300 - nove ex piloti bLU cRU correranno nel Campionato del Mondo nel 2024!".

Un'altra novità: da quest'anno le gare saranno trasmesse in diretta streaming, aumentando così la consapevolezza e l'attenzione a livello mondiale.

La Coppa del Mondo R3 si svolgerà in sei eventi Superbike in Europa (12 gare), con l'apertura della stagione a Barcellona (22-24 marzo).