Atualização FIM: Marco importante para a Taça Yamaha R3

A Yamaha estabeleceu o seu reconhecido programa de apoio bLU cRU em todo o mundo e tem obtido grande sucesso com ele. A "Taça Europeia R3", que é organizada como parte do Campeonato do Mundo de Superbike, recebeu agora o prémio da FIM.

Nenhum outro fabricante está tão empenhado em promover jovens talentos como a Yamaha. O programa bLU cRU abrange corridas de estrada e motocross; as taças foram implementadas em muitos países e regiões em todo o mundo, dando aos melhores pilotos a oportunidade de progredir para categorias superiores.

Por exemplo, os melhores pilotos das séries nacionais encontram-se na Super Final R3, que se realiza todas as épocas. O vencedor é promovido ao nível europeu na época seguinte. E para o vencedor do "Yamaha R3 bLU cRU European Championship", a Yamaha irá, por sua vez, financiar uma época no Campeonato do Mundo de Supersport 300 um ano mais tarde.

Desde 2021, esta série tem sido realizada como parte do Campeonato do Mundo de produção e está a ser atualizada para 2024. Devido ao seu sucesso crescente e ao grande número de participantes internacionais, foi-lhe atribuído o estatuto de "Taça do Mundo FIM" com efeito imediato. Isto significa que a responsabilidade será transferida da FIM Europa para a federação mundial.

"Esta atualização é mais do que um marco simbólico para a R3 bLU cRU Cup", disse um satisfeito Paolo Pavesio da Yamaha Europa. "Em 2021, a primeira época da série R3, o campo de partida era predominantemente europeu. No entanto, nas duas últimas épocas, cada vez mais pilotos de outros países se juntaram à Série R3, pelo que a equipa inicial está agora dividida de forma equilibrada entre pilotos europeus e pilotos de outros continentes, principalmente da Ásia, América do Sul e Austrália. Com uma taxa de inscrição fixa e um pacote "chave na mão", a série é simultaneamente económica e o trampolim ideal para os jovens pilotos entrarem na cena mundial. Também provou ser uma categoria de alimentação ideal para o Campeonato do Mundo de Supersport 300 - nove antigos pilotos da bLU cRU estarão a correr no Campeonato do Mundo em 2024!"

Outra novidade: a partir deste ano, as corridas serão transmitidas em direto, o que, por sua vez, aumentará o conhecimento e a atenção a nível mundial.

A Taça do Mundo R3 terá lugar em seis eventos de Superbike na Europa (12 corridas), com a abertura da época em Barcelona (22 a 24 de março).