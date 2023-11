Supercross Stuttgart: Los pilotos franceses se lo llevaron casi todo

Como ya es casi tradición, el himno nacional francés sonó durante la ceremonia del podio de la 39ª edición del ADAC Supercross Stuttgart en el Hanns-Martin-Schleyer-Halle. En la final de la categoría reina SX1, Greg Aranda protagonizó una actuación de gala para hacerse con la victoria en la "carrera de los ases" por delante de sus compatriotas Cédric Soubeyras y Thomas Ramette. El piloto de 34 años se distanció de los demás desde la salida y se puso en cabeza por delante de Ramette y Soubeyras. En la octava vuelta, Soubeyras adelantó a Ramette para colocarse segundo e intentó presionar al líder. Sin embargo, Aranda no se dejó presionar en un duelo al más alto nivel y mantuvo a raya a su rival con éxito. "Ha sido una carrera muy buena para mí. A pesar de que la salida no ha sido muy buena, he podido defender el primer puesto", declaró encantado el vencedor.

La tarde del viernes no fue muy fructífera para los pilotos alemanes de SX1: Paul Haberland y Lion Kleinegrauthoff fueron eliminados en las carreras clasificatorias y también se quedaron sin plaza en la final en las mangas clasificatorias.

En la final de SX2, el francés Maxime Desprey tuvo el mejor comienzo. Rápidamente surgió una batalla a tres bandas por el liderato entre Desprey, Jace Owen (EE.UU.) y Calvin Fonvielle (Francia). Desprey acabó escapándose en cabeza, mientras Owen se veía sometido a una presión cada vez mayor por parte de Fonvielle. En la última vuelta, Fonvielle empujó al estadounidense fuera de la pista en una curva, mala suerte para Owen. Brandon Ray (EE.UU.) se benefició de este reñido duelo y se colocó tercero poco antes del final de la carrera. "Fui cuarto todo el tiempo, conduje de forma consistente y esperé los errores", resumió Ray. Desprey tenía una ventaja de cuatro segundos sobre Fonvielle tras la llegada. "Ha sido bonito volver a Stuttgart y ganar", dijo Desprey. El piloto de Yamaha terminó segundo en la general de SX1 en 2022 y este año compite en SX2.

Los seguidores de los pilotos alemanes se alegraron de un buen resultado. Nico Koch, sexto en la general del ADAC MX Masters 2023 y subcampeón del campeonato Open, terminó la final de SX2 en sexta posición. Tras la carrera clasificatoria, el piloto de Braunschweig subrayó lo exigente que puede llegar a ser el Supercross: "Todo está muy apretado en el pabellón, hay muchos obstáculos y saltos cortos en rápida sucesión. No tienes tiempo para descansar".

El héroe local Paul Bloy, de Biberach, rodó hasta la novena posición con una actuación enérgica: "Hice una salida muy buena, pero luego, por desgracia, cometí algunos errores", dijo el suabo mirando hacia atrás después de la carrera. Los otros representantes alemanes en la categoría SX2, Dominique Thury, Marco Fleissig, Philipp Klakow y Malik Schoch (Wildberg), no superaron las semifinales. Thury se quedó fuera de la final por poco, en tercer lugar: "Perdí demasiado tiempo en el washboard y básicamente fui demasiado lento".

Para uno de los héroes locales, la carrera ya había terminado antes del programa vespertino. Kevin Winkle, de Murrhardt, tuvo que retirarse el viernes por lesión tras una caída en los entrenamientos. Especialmente trágico: tenía previsto hacer su segundo intento en la Schleyer-Halle este año. Ya en 2015, en su primera carrera prevista en casa, en Stuttgart, se rompió la articulación del hombro en una caída durante la clasificación. "Me caí en los entrenamientos libres y pasé por encima del manillar. Me rompí el omóplato y tres costillas", relató Winkle. "Definitivamente quiero volver a intentarlo el año que viene".

Todavía quedan algunas plazas disponibles para el sábado en la taquilla (a partir de las 15.00 horas). Los aficionados al Supercross también podrán seguir la acción en directo por Internet: la plataforma de streaming Spyty retransmitirá el evento. Las entradas para la retransmisión en directo en www.spyty.com están disponibles por 8,90 euros.

Resultados ADAC Supercross Stuttgart, viernes:



SX1:1. Greg Aranda (F). 2. Cédric Soubeyras (F). 3. Thomas Ramette (F).



SX2: 1. Maxime Desprey (F). 2. Calvin Fonvielle (F). 3. Brandon Ray (USA).



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).