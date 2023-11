Supercross Stuttgart : les Français ont presque tout raflé

Comme le veut presque la tradition, l'hymne national français a retenti dans le Hanns-Martin-Schleyer-Halle pendant la cérémonie de remise des prix du 39e ADAC Supercross Stuttgart. Lors de la finale de la catégorie reine SX1, Greg Aranda a remporté avec brio la "course des as" devant ses compatriotes Cédric Soubeyras et Thomas Ramette grâce à une performance de gala. Le coureur de 34 ans s'est détaché du peloton dès le début et a pris la tête devant Ramette et Soubeyras. Au huitième tour, Soubeyras a dépassé Ramette pour prendre la deuxième place et a ensuite tenté de mettre la pression sur le leader. Mais Aranda n'a pas laissé transparaître la pression dans un duel de haut niveau et a réussi à maintenir son poursuivant à distance. "C'était une très bonne course pour moi. Même si le départ n'a pas été très bon, j'ai pu défendre la première place", s'est réjoui le vainqueur.

Pour les pilotes allemands du SX1, la soirée de vendredi n'a pas été très fructueuse : Paul Haberland et Lion Kleinegrauthoff ont été éliminés lors des courses de qualification et n'ont pas non plus réussi à se qualifier pour la finale lors des manches d'espoir.

En finale du SX2, c'est le Français Maxime Desprey qui a pris le meilleur départ. Une lutte à trois pour la tête de la course s'est rapidement dessinée entre Desprey, Jace Owen (USA) et Calvin Fonvielle (France). Finalement, Desprey s'est détaché en tête, tandis qu'Owen était de plus en plus mis sous pression par Fonvielle. Dans le dernier tour, Fonvielle a poussé l'Américain hors de la piste dans un virage - une grande malchance pour Owen. Brandon Ray (USA) a profité de ce duel acharné pour se hisser à la troisième place peu avant la fin de la course. "J'étais quatrième tout le temps, j'ai roulé de manière constante et j'ai attendu les erreurs", a résumé Ray. Desprey comptait quatre secondes d'avance sur Fonvielle après avoir franchi la ligne d'arrivée. "C'était bien d'être à nouveau à Stuttgart et de gagner", a déclaré Desprey. Le pilote Yamaha avait décroché la deuxième place du classement général en SX1 en 2022 et partira cette année en SX2.

Les fans des pilotes allemands ont pu se réjouir d'un résultat solide. Nico Koch, sixième au classement général de l'ADAC MX Masters 2023 et vice-champion de l'Open-DM, a terminé la finale du SX2 à la sixième place. Dès la fin de la course de qualification, le pilote de Brunswick a souligné à quel point le supercross pouvait être exigeant : "Dans la salle, tout est très étroit, il y a beaucoup d'obstacles et de courts sauts directement les uns après les autres. Tu n'as pas le temps de te reposer".

Le matador local Paul Bloy de Biberach s'est classé 9e grâce à une performance courageuse : "J'ai pris un très bon départ, mais j'ai malheureusement fait quelques erreurs par la suite", a déclaré le Souabe en revenant sur la course. Les autres représentants allemands dans la catégorie SX2, Dominique Thury, Marco Fleissig, Philipp Klakow et Malik Schoch (Wildberg), n'ont pas dépassé le stade des espoirs. Thury, troisième, a frôlé la finale : "J'ai perdu trop de temps dans la planche à laver et, au fond, j'étais tout simplement trop lent".

Pour l'un des matadors locaux, la course était déjà terminée avant le programme du soir. Kevin Winkle de Murrhardt a dû abandonner vendredi sur blessure après une chute à l'entraînement. Particulièrement tragique : cette année, il voulait faire sa deuxième tentative dans la salle Schleyer. En 2015 déjà, lors de sa première course à domicile prévue à Stuttgart, il s'était fracturé l'articulation acromio-claviculaire lors d'une chute pendant les qualifications. "Lors de l'entraînement libre, je suis tombé et je suis passé par-dessus le guidon. Je me suis alors cassé l'omoplate et trois côtes", a raconté Winkle. "L'année prochaine, je veux absolument réessayer".

Pour le samedi, quelques places restantes sont encore disponibles à la caisse du soir (à partir de 15 heures). Les fans de supercross peuvent également suivre l'événement en ligne : la plateforme de streaming Spyty retransmet l'événement. Les billets pour le livestream sur www.spyty.com sont disponibles au prix de 8,90 euros.

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart, vendredi :



SX1 :1. Greg Aranda (F). 2. Cédric Soubeyras (F). 3. Thomas Ramette (F).



SX2 :1. Maxime Desprey (F). 2. Calvin Fonvielle (F). 3. Brandon Ray (USA).



SX4 :1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).